최민희 ‘李, 尹 탄핵 반대’ 발언 놓고 與 내분 점입가경 [논설실의 관점]

최민희 더불어민주당 최고위원이 ‘이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다’는 취지의 발언을 한 것을 두고 여당의 친명(친이재명)·친청(친정청래) 내홍이 전면전 양상으로 치닫고 있다. 청와대가 “사실무근”이라고 강한 유감을 표명하자, 김민석 대표가 최 최고위원에 대한 감찰조사를 지시했다. 친청계 최고위원 3인 전원은 13일 최고위원회의를 보이콧하고 별도의 기자회견을 통해 김 대표를 직격했다. 내우외환의 시기에 민생은 아랑곳하지 않고 주도권 다툼이나 벌이는 친명·친청 ‘권력 하이에나’들의 작태가 한심스럽기 짝이 없다.

친청계 최민희·한민수·이성윤 최고위원 3인은 회견에서 김 대표를 겨냥해 ‘제왕적 총재’ 운운하면서 “‘반명(반이재명)·분열주의·신천지’ 의혹을 제기하고 혼자 증폭시키면서 당을 혼란과 위기에 빠뜨리고 당원을 반으로 갈랐다”고 주장했다. 그러면서 “윤리감찰을 받을 대상은 김민석 대표”라고 역공했다. 친명·친청 갈등이 극에 달했던 8·17 전당대회 이후 당의 노선과 현안 진행 속도, ‘신천지 신도 집단 입당 의혹’ 등을 놓고 계속돼온 내분이 최고조로 치닫고 있다. 이재명정부 출범 2년도 안 됐고, 김 대표 취임 100일도 안 됐다. 그런데도 벌써 정권 말기적 행태가 벌어지는 여당을 지켜보는 국민은 도대체 당·정·청의 안정적 국정운영이 가능키나 한 것인지 불안하다.

여권 갈등은 이재명 대통령과 정청래 전 대표가 밥이나 한 그릇 먹는다고 해소될 수준이 아니다. 12·3 계엄을 위헌·위법으로 판단한 헌재의 탄핵 결정은 이재명정부 출범의 정통성과 직결된 문제다. 이 대통령이 탄핵에 반대했다면 지금의 자리가 부적절함을 의미한다. 이런 중차대한 문제에 대해 사실관계를 단순히 “헷갈렸다”고 하는 최 최고위원의 해명이 보통 사람에게 곧이곧대로 들릴 리 없다.

이런 위기는 극단적 감정싸움이 벌어진 8·17 전대 과정에서 이미 예견됐다. 그 책임의 중심엔 물론 양측의 수뇌인 김 대표와 정 전 대표가 있다. 하지만 이 대통령도 취임 때 약속했던 ‘모두의 대통령’은커녕 여권의 소통과 통합에서도 지도력 부족을 드러내고 있다는 점에서 실망스럽기는 마찬가지다. SNS(사회관계망서비스) 게시나 유튜버 활동, 국무회의 생중계도 중요하지만 여권 대립을 완화할 고민과 행동을 바라는 이유다. 부동산·주식 정책 실패 등 실정(失政)에, 준비 없이 시작된 형사행정개편, 공소취소 정지작업으로 의심되는 조작기소 특검법 문제 등으로 민심 이탈이 심각하다. 여권 갈등은 분노의 불길에 기름을 끼얹는 격이다.

여기에 여권은 한덕수 전 국무총리의 구속기간 만료로 인한 석방 가능성을 이유로 조희대 대법원장 겁박 카드를 다시 만지작거리고 있다. 친청계 최고위원 3인은 회견에서 조 대법원장 국정조사 추진을 결정하고도 2주 이상 진척이 없는 것을 ‘결정장애’, ‘무기력증’으로 폄훼하면서 조 대법원장 탄핵을 촉구했다. 여당 내분 과정에서 수면 아래 잠겼던 탄핵 이슈가 재점화된 것이다. 민주주의와 삼권분립의 대의에 동의하는 국민이 무섭지 않나.

만약 탄핵 카드를 고리로 계파갈등 봉합을 기도한다면 역풍을 부르는 소탐대실의 우를 범하는 것이다. 여권 각 계파는 당권과 차기 권력에 눈멀어 두쪽으로 나뉘어 서로 헐뜯는 집안싸움을 중단하고 경제 회색과 민생 회복의 바탕이 될 820조원 예산 심사와 미래 성장 동력 마련에 집중해야 한다. 그것이 건전한 국정동반자로서 국민이 만들어준 여당의 역할임을 잊지 말기 바란다.

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