연말 술자리, 간에도 휴식을…숙취 없다고 간까지 멀쩡할까

송년회 일정이 하나둘 잡히는 시기다. 저녁 약속이 이어지면 전날 마신 술이 깨기도 전에 다시 술잔을 들기 쉽다. “많이 마시지 않았다”거나 “숙취가 없다”는 이유로 안심하기도 한다. 하지만 음주로 인한 건강 위험은 다음 날 머리가 얼마나 아픈지만으로 가늠할 수 없다. 반복되는 음주는 간에 부담을 주고, 적은 양이라도 매일 마시는 습관은 간암과 간질환 관련 사망 위험을 높일 수 있다.

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국내 연구에서도 알코올성 간질환 증가가 확인됐다. 국민건강영양조사 자료를 분석한 연구에서는 유병률이 1998∼2001년 3.8%에서 2016∼2017년 7.0%로 약 84% 증가했다. 다만 이는 해당 기간의 유병률을 비교한 결과로, 최근 20년간 진료환자 수가 84% 늘었다는 의미는 아니다.

‘매일 조금씩’ 마시는 습관도 경계해야 한다. 대한간암학회가 발표한 메타분석에서는 하루 남성 2잔, 여성 1잔 이상을 마시는 집단이 비음주·소량 음주 집단보다 간암 발생 위험이 약 1.33배, 간질환 관련 사망 위험은 약 3.22배 높았다. 당시 자료의 소주 잔 수는 특정 도수와 용량을 전제로 한 환산치다. 술의 도수와 잔 크기가 다른 만큼 ‘두 잔까지는 안전하다’는 기준으로 받아들여서는 안 된다.

◆술자리 일정부터 줄이고, 마시는 양을 정해야

연말 간 건강을 지키는 첫걸음은 해장법을 찾기보다 음주량을 줄이는 것이다. 술을 마신 뒤에는 다음 술자리까지 쉬는 날을 확보하고, 연속된 약속 가운데 일부는 술 없는 식사로 바꾸는 편이 낫다. 다만 ‘이틀 쉬면 간이 완전히 회복된다’거나 쉬는 날을 확보했으니 한 번에 많이 마셔도 된다는 식으로 이해해서는 안 된다. 숙취를 확실히 피하는 방법도 술을 마시지 않거나 섭취량을 최소화하는 것이다.

술자리에서는 술잔 사이에 물을 마시며 속도를 늦추는 방법이 도움이 된다. 물은 음주량을 줄이고 탈수를 덜어주는 데 보탬이 될 수 있지만, 이미 마신 알코올을 빠르게 분해하거나 간 손상을 막아주는 해독제는 아니다. 술을 얼마나 마셨는지 잊지 않도록 자신의 잔과 섭취량을 확인하는 것이 우선이다.

◆해장의 기본은 수분과 식사, ‘해장술’은 금물

다음 날 속이 불편하다면 물을 조금씩 마시고, 흰죽이나 맵지 않고 싱겁게 끓인 콩나물국·뭇국에 밥을 조금 곁들이는 식으로 식사한다. 속을 풀겠다며 맵고 기름진 해장국을 찾기보다는 자극이 적은 음식을 소량씩 먹는 편이 낫다. 다만 이런 음식이 알코올 분해를 빠르게 하거나 간 손상을 막아주는 것은 아니다.

미국 국립알코올남용·중독연구소(NIAAA)는 숙취를 치료하는 것으로 과학적으로 입증된 특별한 요법은 없으며, 몸이 알코올 대사 부산물을 처리하고 회복할 시간이 필요하다고 설명한다. 커피를 마시거나 샤워를 한다고 회복이 빨라지지 않는다. 다음 날 다시 술을 마시는 ‘해장술’ 역시 숙취를 해결하지 못한다.

◆두통약 한 알도 주의…타이레놀만 피하면 될까

숙취 두통 때문에 무심코 집어 드는 약도 주의해야 한다. 타이레놀의 주성분인 아세트아미노펜은 알코올과 함께 복용하면 간에 독성을 일으킬 수 있다. 특히 평소 술을 많이 마시는 사람은 권장 용량이라도 간 손상 위험에 주의해야 한다. 술을 마신 상태에서 숙취 예방을 위해 미리 복용하거나, 다음 날 두통을 없애려고 임의로 반복 복용하는 것은 피해야 한다.

그렇다고 다른 진통제를 무조건 안전한 대안으로 여겨서도 안 된다. 아스피린과 이부프로펜 등도 술로 자극받은 위 점막을 더 자극할 수 있다. 음주 후 약이 필요하다면 마신 양과 시간, 평소 간질환 여부 등을 의사나 약사에게 알리고 복용 가능 여부를 확인하는 것이 좋다.

평소 간질환이 있다면 술을 줄이는 수준을 넘어 금주가 중요하다. 이미 간 손상이 있는 경우 음주를 중단하는 것은 더 심각한 간질환으로 진행하는 것을 막는 데 도움이 될 수 있다. 연말 간 건강을 지키는 핵심은 ‘잘 해장하는 법’이 아니라, 간이 처리해야 할 술 자체를 줄이는 데 있다.

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