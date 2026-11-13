블라디보스토크서 나선까지…직행버스 승인 땐 하루 최대 14회 왕복

러시아 블라디보스토크와 북한 나선을 잇는 국제 정기버스 노선 개설 신청 2건이 러시아 교통부에 접수됐다. 지난 9월 북·러를 잇는 두만강 자동차 다리가 개통된 데 이어 양국 간 직행버스 운행이 추진되는 것이다. 두 건이 모두 승인되면 하루 최대 14회 운행할 전망이다.

미국 자유아시아방송(RFA)은 12일 러시아 교통부가 공개한 국제 정기여객 노선 신청 현황을 인용해 지난달 12일과 26일 해당 노선의 개설 신청서가 각각 접수됐다고 보도했다. 신청서에 따르면 버스는 블라디보스토크 버스터미널을 출발해 러시아 하산 자동차검문소와 북한 두만강 자동차검문소를 통과한 뒤 선봉을 거쳐 나선 버스터미널에 도착한다. 편도 327.2㎞ 구간에 중간 승하차는 없으며, 국경 통과를 포함한 소요 시간은 6시간45분으로 책정됐다.

두 신청서에는 모두 연중 매일 운행하고 러시아 측 지정 운송사와 외국 운송사가 운행 횟수를 절반씩 나누는 계획이 담겼다. 첫 신청서에는 양측 운송사가 하루 5회씩, 두 번째 신청서에는 하루 2회씩 운행하는 것으로 기재됐다. 블라디보스토크에서 출발하는 편도 운임은 각각 2300루블(약 28달러)과 2500루블(약 30달러)로 제시됐다.

러시아 교통부의 최종 승인 여부는 아직 확인되지 않았다. 앞서 러시아 국영 리아노보스티통신은 지난 7월 러시아 외무부 당국자를 인용해 러시아가 연내 노선 개통을 추진 중이며 여행업체 ‘보스토크 인투르’가 운영사로 선정됐다고 보도했다.

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