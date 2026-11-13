수도권 아파트 내년 1분기까지 4만 4000가구 입주…고양창릉 지분적립형 주택도 출격

김진 국무조정실 경제조정실장이 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 제3차 주택공급 정례브리핑을 하고 있다. 뉴스1

내년 1분기까지 서울을 포함한 수도권에 총 4만 4000가구 규모의 새 아파트가 입주한다. 이와 함께 초기 자금 부담을 대폭 낮춘 지분적립형 주택 공급과 3기 신도시 보상 단축 등 주택 공급 속도전이 본격화할 전망이다.

국토교통부는 13일 정부서울청사에서 관계부처 합동으로 제3차 주택공급 정례브리핑을 열고 이 같은 내용의 수도권 주택 공급 및 입주 계획을 발표했다.

◆ 연말까지 1만 6000가구, 내년 1분기 2만 8000가구 집들이

국토부 발표를 보면 수도권 아파트 입주 물량은 올해 연말까지 1만 6000가구, 내년 1분기에 2만 8000가구로 집계됐다. 월별로는 이달 6282가구, 다음 달 1만 225가구가 입주를 시작한다. 내년에는 1월 5323가구, 2월 9594가구, 3월 1만 2744가구로 갈수록 물량이 늘어나는 흐름이다.

주요 입주 단지를 살펴보면 서울에서는 푸르지오 라디우스 파크(1637가구), 성동자이리버뷰(1670가구), 마포자이 힐스테이트라첼스(1101가구) 등이 입주민을 맞는다. 경기와 인천 지역에서는 고양장항 제일풍경채(1184가구)와 도원역 e편한세상 퍼스트하임(1705가구) 등이 대표적이다. 대규모 입주 물량이 순차적으로 풀리면서 전세 시장과 매매 시장의 수급 불균형 해소에 일정 부분 기여할 것으로 보인다.

◆ 3기 신도시 속도전…분양가 25%만 내고 입주하는 주택도 공급

신규 분양과 3기 신도시 조성 사업도 속도를 내고 있다. 지난달 공급된 1만 6000가구에 이어 이달과 다음 달 수도권에서 총 1만 2000가구가 추가 분양된다. 고양창릉 S2블록(1057가구), 의정부법조타운 S1·S3블록(898가구), 남양주왕숙 A17블록(379가구) 등이 청약 대기자들을 맞는다.

특히 다음 달 고양창릉에서는 실수요자의 초기 자금 부담을 낮춘 지분적립형 주택 284가구가 공급된다. 입주 시점에 분양가의 25%만 납부하고 나머지 지분은 20년에 걸쳐 나누어 취득하는 방식이라 목돈이 부족한 무주택자들의 관심이 쏠릴 것이라는 관측이다.

선행 3기 신도시(남양주왕숙 1·2, 고양창릉, 부천대장, 인천계양, 하남교산)의 평균 이주율은 지난 7월 53%에서 지난달 91%까지 치솟았다. 후발지구인 광명시흥은 보상 착수 기간을 기존 계획보다 4개월 앞당기고 보상비도 1조 3000억 원 증액한 총 6조 8000억 원으로 책정해 신속한 사업 추진을 꾀한다. 한국토지주택공사(LH) 역시 연말까지 남양주왕숙 등 10개 블록에서 9000가구 규모의 민간참여 공공주택사업 공모를 진행한다.

◆ 정부 “집값 상승세 둔화”…알박기 대책·토지거래허가제 연말 검토

주택 공급 기반 지표도 개선세를 나타냈다. 올해 1∼9월 서울의 주택 인허가 물량은 지난해 같은 기간보다 33% 늘었고, 착공 물량 역시 2만 2000가구로 36% 증가했다.

김진 국무조정실 경제조정실장은 이날 브리핑에서 최근 부동산 시장 동향에 대해 “서울 주택시장은 가격 상승세가 둔화하고 매물이 증가하는 등 시장 하향 안정 지표가 확대하고 있다”고 진단했다. 이어 “수도권 7만 7000가구 규모의 신규 택지 공급계획도 차질 없이 추진하고 주택공급의 속도를 높여 국민이 체감할 수 있는 실질적인 공급 성과를 만들겠다”고 밝혔다.

정부는 시장 교란 행위 차단과 규제 정비에도 나선다.

김 실장은 이재명 대통령이 지시한 부동산 알박기 대책과 관련해 “이행 강제금 시행과 내년 3월 협조 장려금 시행을 앞두고 있고 관련 법률안도 검토하고 있다”고 설명했다. 아울러 올해 말까지 서울 전역과 경기도 12개 지역에 적용된 토지거래허가제에 대해 국토부 관계자는 “시장 영향과 국민에 미치는 영향을 종합적으로 분석하고 있고 연말까지 조정대상지역, 투기과열지구와 함께 검토할 예정”이라고 말했다.

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