젠슨 황, 퇴진 앞두고 “나는 쓰레기…아내와 다른 여성들 걱정”

“나는 쓰레기 같은 인간이다.” 혼외 관계 파문으로 물러난 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)가 퇴진을 앞두고 이같이 자책했던 것으로 전해졌다. 직원 개개인의 보상까지 직접 챙기던 그는 “어떻게 되든 상관없다”는 말을 반복하고 업무 이메일에 대한 답변도 늦어지는 등 평소와 달라진 모습을 보였다고 주변인들은 전했다.

사진=로이터연합뉴스

12일(현지시간) 블룸버그통신은 최근 황 전 CEO와 대화를 나눈 사람들을 인용해 그가 자신을 “쓰레기 같은 인간(piece of shit)”이라고 표현하며 후회했다고 보도했다. 관계자들은 평소 활력이 넘치던 그가 퇴진 직전에는 “신경 쓰지 않는다”는 말을 할 정도로 달라졌다고 전했다.

황 전 CEO는 주변에 자신의 거취보다 아내와 다른 여성들이 받을 피해가 걱정된다는 뜻도 밝혔다. 자신에게 어떤 일이 벌어지든 상관없지만, 아내와 자신과 연인 관계로 거론된 여성들의 삶이 망가지는 것이 가장 걱정된다고 말했다고 통신은 전했다.

자책과 체념은 평소 그의 업무 방식과 대비됐다. 황 전 CEO는 약 60명의 임원에게 직접 보고받으며 반도체 설계부터 직원 보상까지 세세하게 관여했다. 직원들이 가장 중요한 업무 다섯 가지를 정리해 공유하면 이를 직접 읽고 우선순위를 조율했고, 직급이 낮은 직원에게도 조언하거나 업무 방향을 수정하도록 지시했다.

그러나 논란이 확산한 최근에는 이런 모습에도 변화가 나타났다. 사정을 아는 관계자는 황 전 CEO가 평소와 달리 업무 보고 이메일에 곧바로 답하지 않는 등 업무 관여도가 낮아졌다고 블룸버그에 전했다.

처음부터 퇴진을 받아들인 것은 아니었다. 황 전 CEO는 수주간 혼외 관계 의혹을 부인하며 자리를 지키려 했다. 하지만 지난 6일 파이낸셜타임스(FT)가 미국 당국자들을 인용해 중국 정보기관과 연계 의혹을 받는 앨리스 황과의 관계를 보도하면서 상황이 급변했다.

보도 이후 엔비디아 법무총괄 팀 테터가 자택을 찾아가 추궁하자 황 전 CEO는 혼외 관계를 인정한 것으로 전해졌다. 이사회는 외부 로펌을 통한 조사에 나섰고, 황 전 CEO는 8일 직원들에게 이메일을 보내 관계를 인정하고 가족에게 사과했다.

결정적인 계기는 추가 의혹이었다. 11일 뉴욕타임스(NYT)가 엔비디아 헬스케어 부문 부사장 킴벌리 파월과의 혼외 관계 의혹을 보도하자 이사회는 원격회의를 소집했다. 밤늦게까지 이어진 논의 끝에 사임 외에는 선택지가 없다는 결론이 내려졌고, 황 전 CEO는 이를 받아들였다고 블룸버그는 전했다.

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