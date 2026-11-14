원주교도소, 47년 만에 신축 이전…수용정원 1100명 규모

47년만에 신축 청사가 지어진 원주시 봉산동 원주교도소가 청사 개청식을 열었다.

법무부는 13일 오전 10시 원주교도소 신축 청사 개청식을 했다고 13일 밝혔다. 개청식에는 이진수 법무부 장관 직무대행, 이홍연 교정본부장, 더불어민주당 송기헌 의원, 국민의힘 박정하 의원, 무소속 최혁진 의원, 구자열 원주시장 등이 참석했다.

13일 강원 원주시 봉산동에서 열린 원주교도소 이전 개청식에서 이진수 법무부 장관 직무대행과 이홍연 법무부 교정본부장 등 참석자들이 기념 촬영하고 있다. 법무부 제공

원주교도소는 원주시 무실동 부지에 1979년 준공돼 지역 성장에 이바지하며 운영됐다. 이후 시설 노후화, 과밀 수용 문제로 개선 필요성이 제기됐다. 도심이 확장되며 원주교도소가 도시 한 가운데 위치하게 된 점도 교도소 이전 필요성으로 꼽혔다.

이에 법무부는 총 사업비 1673억원을 투입해 봉산동에 연면적 4만1709㎡(약 1만2617평)의 신축 교정시설을 조성했다. 수용정원은 1100명 규모다. 법무부는 이달 초 약 800명의 수용자를 신축 시설로 이송하는 등 이전 작업을 마무리하고 본격적인 운영을 시작했다.

법무부는 수용공간을 확충해 보다 인권친화적·안정적 수용 환경을 마련하게 됐다고 설명했다. 또 현대화된 시설과 개선된 운영 여건을 바탕으로 교정행정의 효율성을 높이고 교정·교화 환경을 개선할 수 있을 것이라고 했다.

이 직무대행은 “원주교도소 이전 개청은 낡은 시설과 수용 환경이 대폭 개선됨은 물론 지역사회와 소통을 넓히는 상생의 공간으로 거듭나는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

법무부는 교정시설 4곳을 새로 짓기 위한 입지 공모 절차도 진행하고 있다. 법무부는 전날 교정시설 신설 부지 공모 신청 접수를 마감했으며 심사를 거쳐 오는 12월 최종 부지를 선정할 예정이다. 신설 교정시설은 2034년 완공을 목표로 전국 4개 지역에 분산 건립된다. 시설별 규모는 수용 정원 약 1000명, 근무 인력 250명 안팎이다．

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