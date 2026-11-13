아세안 11개국 전통 음식을 한 곳에 '아세안 푸드 페스타' [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

13일 서울 중구 프레스센터에서 '아세안의 맛: 시간이 빚은 식탁'을 주제로 아세안 푸드 페스타가 열린 가운데 시민과 관광객들이 음식점을 찾고 있다.

13일 서울 중구 프레스센터에서 '아세안의 맛: 시간이 빚은 식탁'을 주제로 아세안 푸드 페스타가 열린 가운데 외국인 관광객들이 구매한 음식을 즐기고 있다.

13일 서울 중구 프레스센터에서 '아세안의 맛: 시간이 빚은 식탁'을 주제로 아세안 푸드 페스타가 열린 가운데 시민과 관광객들이 음식점을 찾고 있다.

13일 서울 중구 프레스센터에서 '아세안의 맛: 시간이 빚은 식탁'을 주제로 아세안 푸드 페스타가 열린 가운데 외국인 관광객들이 음식점을 찾고 있다.

13일 서울 중구 프레스센터에서 '아세안의 맛: 시간이 빚은 식탁'을 주제로 아세안 푸드 페스타가 열린 가운데음식점 관계자가 조리를 하고 있다.

13일 서울 중구 프레스센터에서 '아세안의 맛: 시간이 빚은 식탁'을 주제로 아세안 푸드 페스타가 열린 가운데 외국인 관광객들이 음식점을 찾고 있다.

13일 서울 중구 프레스센터에서 '아세안의 맛: 시간이 빚은 식탁'을 주제로 아세안 푸드 페스타가 열린 가운데 시민과 관광객들이 음식점을 찾고 있다.

한-아세안센터는 13일부터 사흘간 서울과 전주에서 동남아 문화·예술을 소개하는 '2026 아세안 위크'를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 서울 아세안홀 전시와 '아세안 푸드 페스타', '전북-아세안청년 함께 내일 포럼' 등 문화·미식·청년 교류 프로그램으로 구성된다.

광화문 한국프레스센터 1층에 마련된 서울 아세안홀에서는 상설전 '겯다-모던 헤리티지 캔버스'를 선보인다. 전시는 몰입형 콘텐츠와 AI 기술을 활용해 아세안의 전통 공예와 자연, 도시, 문화를 경험하도록 기획됐다.

13일부터 사흘간 한국프레스센터 앞 서울마당에서는 '아세안의 맛: 시간이 빚은 식탁'을 주제로 아세안 푸드 페스타가 열린다.

말레이시아의 나시 르막, 싱가포르의 락사 등 아세안 11개국의 대표 음식과 전통 음식을 소개한다. 14일에는 유명 바리스타인 정인성 씨가 현장에서 아세안의 새 회원국인 동티모르 커피를 선보인다.

한국 디저트존에서는 바람떡 만들기 체험과 우리나라에서 가장 오래된 빵집으로 알려진 군산 이성당 제품을 소개하는 팝업 부스도 운영한다.

전주에서는 14일부터 이틀간 한-아세안센터와 전북특별자치도, 전북대 동남아연구소가 공동 주최하는 '전북-아세안 청년 함께 내일 포럼'이 열린다.

국내의 아세안 유학생 등 약 80명이 참여해 전통시장과 청년 창업, 지역특화형 비자, AI 시대 청년의 미래 등을 주제로 의견을 나눈다. 전주 아세안홀과 남부시장 청년몰, 스마트팜 등을 방문해 지역 산업과 취업·창업 환경도 살펴본다.

김재신 한-아세안센터 사무총장은 "미식부터 문화·관광, 청년 교류에 이르기까지 아세안의 매력을 오감으로 경험할 수 있는 기회"라며 "아세안을 더 가깝게 느끼고 상호 이해와 문화적 공감대를 넓히는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.

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