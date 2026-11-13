‘밀어내기 볼넷 3개’에 와르르... U-23 야구, 슈퍼라운드 3패 최하위

23세 이하(U-23) 한국 야구대표팀이 세계무대에서 좀처럼 반등의 실마리를 찾지 못하고 있다. 슈퍼라운드 첫 경기에서 대만에 1-6으로 무릎을 꿇으며 3패째를 떠안았다. 투수들은 볼넷으로 자멸했고 타선은 단 2안타에 그쳤다. 4년 전 대회 준우승을 차지했던 한국 야구의 미래들이 세계의 높은 벽을 실감하고 있다.

대표팀은 13일 니카라과 소베라니아 국립경기장에서 열린 제6회 세계야구소프트볼연맹(WBSC) U-23 야구월드컵 슈퍼라운드 첫 경기에서 대만에 1-6으로 패했다. 조별리그에서 베네수엘라와 일본에 당한 2패를 안고 슈퍼라운드에 나선 한국은 3패로 슈퍼라운드에 오른 6개국 가운데 최하위로 밀려났다.

대만전 경기 장면. WBSC

출발은 좋았다. 한국은 1회 대만의 실책을 틈타 먼저 1점을 뽑았다. 하지만 리드는 오래가지 않았다. 2회 곧바로 1-2 역전을 허용한 뒤 마운드가 급격히 흔들렸다. 투수들이 스트라이크를 던지지 못하면서 3연속 밀어내기 볼넷으로 3점을 고스란히 헌납했다. 국제대회에서 가장 피해야 할 장면이 그대로 연출됐다. 6회에도 폭투로 1점을 더 내주며 추격 의지마저 꺾였다. 타선은 더 답답했다. 대만 마운드를 상대로 단 2안타에 그치며 반격의 실마리조차 만들지 못했다.

이번 대회 한국의 행보는 출발부터 순탄치 않았다. B조 조별리그에서 쿠바(3-2), 영국(3-0), 남아프리카공화국(7-0)을 꺾었지만 정작 강팀과의 맞대결에서는 고개를 숙였다. 일본에 5-6으로 아깝게 졌고 베네수엘라에는 0-7 영봉패를 당했다. B조 3위로 슈퍼라운드 티켓을 손에 넣었지만 상위 팀들에 당한 2패를 그대로 안고 올라가 부담이 컸다. 여기에 대만전 패배까지 더해지면서 1·2위가 맞붙는 결승 진출은 사실상 물 건너갔다.

대만전 경기 장면. WBSC

과거 성적과 비교하면 아쉬움은 더 크다. 한국은 2016년 멕시코에서 열린 초대 U-23 대회에서 파나마를 꺾고 동메달을 따냈다. 2022년 대만 대회에서는 조별리그 5전 전승에 이어 슈퍼라운드 1위로 사상 첫 결승 무대를 밟았다. 결승에서 일본에 0-3으로 져 준우승에 머물렀지만 한국 야구의 젊은 자원들이 세계 정상권 경쟁력을 갖췄다는 점을 확인한 대회였다. 불과 4년 만에 슈퍼라운드 최하위로 추락한 셈이다.

부진의 원인으로는 투타 불균형이 첫손에 꼽힌다. 대만전에서 드러났듯 마운드는 위기 때마다 제구가 흔들렸고 타선은 대회 내내 빈타에 허덕였다. 일본, 베네수엘라, 대만 등 강팀을 상대한 3경기에서 한국이 뽑은 점수는 6점에 불과하다.

대만전 경기 장면. WBSC

대표팀 구성의 한계도 지적된다. U-23 대회는 프로와 아마추어 구분 없이 23세 이하 선수가 출전할 수 있지만 한국은 KBO리그 1군 주전급이 빠진 퓨처스(2군)리그 선수와 상무, 대학 선수 위주로 팀을 꾸린다. 반면 일본과 중남미 국가들은 유망주의 국제 경험 축적과 세계랭킹 포인트 확보를 위해 최정예에 가까운 전력을 내보내는 경우가 많아 전력 차가 벌어질 수밖에 없다는 평가다.

남은 일정도 녹록지 않다. 한국은 14일 오전 9시 30분 호주와 슈퍼라운드 2차전을, 15일 푸에르토리코와 3차전을 치른다. 결승행은 어려워졌지만 남은 2경기를 모두 잡으면 다른 팀 결과에 따라 3·4위전 진출을 노려볼 수 있다. 한국 야구의 미래를 책임질 젊은 선수들이 마지막 자존심을 지켜낼 수 있을지 관심이 쏠린다.

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