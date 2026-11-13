정부, 사도광산 강제동원 희생자 추도식…3년째 日과 따로 추모

정부가 일본 니가타현 사도시에서 일제강점기 사도광산에 강제 동원된 한국인 희생자를 기리는 추도식을 열었다. 일본 당국이 조선인 강제 노동을 인정하지 않는 모습을 보이면서 한국 정부는 올해까지 3년째 일본과 별도 추도식을 개최했다.

13일 외교부에 따르면 이날 오전 10시 열린 추도식에는 정부 대표인 이혁 주일본대사를 비롯한 정부 관계자와 한국인 희생자 유가족 9명이 참석했다. 이혁 대사는 추도사를 통해 “일제강점기 많은 한국인 노동자가 자신의 의사에 반해 사도섬에 동원돼 혹독한 노동과 열악한 생활을 견뎌야 했다”고 말했다. 이 대사는 희생자들의 명복을 빌고 유가족에게 위로와 애도의 뜻을 전했다. 그러면서 “이번 추도식이 세계유산인 사도광산의 역사를 온전히 이해하는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.

이혁 주일본대사가 13일 오전 10시 일본 니가타현 사도시에서 열린 ‘사도광산 강제동원 한국인 희생자 추도식’에서 추도사를 낭독하고 있다. 외교부 제공

유가족 대표로 추도사를 낭독한 최재식 씨는 고인이 된 부친이 원망과 아픔을 넘어 따뜻한 평안 속에 지내기를 바란다며, 타국 땅에서 말 못 할 고통을 견뎌야 했던 모든 희생자에게 추도의 뜻을 전했다. 추도식을 마친 유가족들은 강제동원 한국인 노동자들이 머물렀던 기숙사 터를 찾아 헌화하고, 한국인 노동자들과 관련도니 주요 장소들을 방문해 희생자를 기렸다.

앞서 일본 측은 지난 9월12일 사도시에서 별도로 추도식을 열었다. 일본 정부 대표로 참석한 하마모토 유키야 외무성 국제문화교류심의관은 추도사에서 “한반도 출신 노동자들이 위험하고 가혹한 환경에서 일했다”고 언급했으나, 노동의 강제성은 언급하지 않았다. 당시 우리 정부는 추도사에 조선인 노동의 강제성을 담는 문제를 놓고 일본 측과 이견을 좁히지 못하면서 일본 측 행사에 불참했다.

사도광산은 일제강점기 조선인 약 1500명이 강제동원돼 노역한 곳이다. 2024년 7월 유네스코 세계문화유산에 등재되면서 일본은 한국 측의 동의를 얻는 과정에서 사도광산의 전체 역사를 반영하고 노동자 추도식을 매년 개최하기로 했다. 하지만 2024년 열린 첫 추도식부터 추도사 문구와 행사 명칭을 두고 양국 간 이견이 불거졌다.

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