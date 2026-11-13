민주당 최고위까지 번진 ‘신천지 갈등’…불참한 친청계에 “당 분열시키는 집단 행위”

더불어민주당의 신천지 교인 집단 가입 의혹을 둘러싼 갈등이 계파 간 장외 설전을 넘어 지도부 내 공개적인 정면 충돌로 번지는 양상이다. 친청(친정청래)계 최고위원 3명은 13일 최고위원회의에 불참하고 외부 기자회견을 열어 “김민석 대표가 감찰 대상”이라고 주장했고, 당권파는 친청계의 불참을 “당을 분열시키는 부적절한 집단행위”라고 비판했다.
이날 당 최고위가 열리는 같은 시각에 친청계 최민희·이성윤·한민수 최고위원은 별도로 기자회견을 열고 “애초에 (당원정비태스크포스)TF 목표가 전당대회 경쟁자 죽이기 아니었나 하는 의구심이 든다”며 당이 자체적으로 진행한 신천지 교인의 집단 가입 의혹 조사를 정청래 전 대표를 겨냥한 표적조사라고 주장했다. 이 최고위원은 “당원정비TF 조사 과정이 표적조사란 의혹에 대해 감찰해야 한다는 요구에 (김 대표는) 답해야 한다”고 말했다.
세 최고위원은 김 대표가 최 최고위원에 대한 감찰 지시를 내린 것에도 반발했다. 한 최고위원은 “반명(반이재명)·분열주의·신천지 (3자 비밀연합) 의혹을 제기하고 혼자 증폭시켜 당을 반으로 가른 행위를 한 건 김 대표 아니냐”며 “윤리감찰 대상은 김 대표”라고 주장했다.
김 대표는 전날 당 윤리감찰단에 최근 논란이 된 최 최고위원의 언행을 감찰 조사하라고 지시했다. 최 최고위원이 지난 11일 자신의 지지자 등과 있는 단체대화방에서 사진·영상기자를 “하이에나 떼”라고 폄훼한 발언이 알려지고, 전날에는 지난달 개최한 지역구 당원과 비공개 간담회에서 ‘이재명 대통령도 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다. 이 대통령 판단도 항상 옳지는 않다’는 취지의 발언을 했다는 보도가 나오자 감찰을 지시한 것이다.
최 최고위원은 이날 회견에서 “(김 대표 본인은) 친석(친김민석)계 관련 보도를 했다고 기자를 ‘기레기’라고 말하지 않았나”라며 “동료 최고위원에게는 기다렸다는 듯 윤리감찰 지시를 하면서 사전에 전후 사정도 묻지 않았다”고 비판했다. 다만 이 대통령과 관련된 논란에는 페이스북에 거듭 “이 대통령께선 12·3 내란 후 일관되게 윤석열 탄핵을 주도했다”며 “비공개 당원간담회 과정에서 헷갈린 발언으로 심려를 끼쳐 죄송하다”고 사과했다.
반면 최고위에 참석한 친석계는 친청계 3명의 불참을 강하게 비판했다. 전용기 최고위원은 “최고위원 세 분이 공개 최고위 시간에 국회 소통관에서 기자회견을 진행하고 있다”며 “이런 모습은 처음이라 당황스럽다. 분열주의가 없다고 말하면서 이렇게 분열을 야기하는 모습을 보여야 되겠나”라고 되물었다. 전 최고위원은 “자중해주기를 부탁드린다”고 말했다.
최고위 후 박성준 수석대변인도 기자들과 만나 “민주당 역사에 최고위 시간에 최고위원들이 들어오지 않았던 역사가 있었냐. 이런 일은 한 번도 없었다”며 “당을 분열시키는 매우 부적절한 집단행위”라고 비판했다. 그는 최고위를 “공식적인, 우리뿐 아니라 대국민과의 약속시간”이라며 “약속시간을 방기하고 기자회견에 가서 여러 사안을 얘기하는 게 최고위원 자격에 맞는 행동인가”라고 지적했다.
박 수석대변인은 친청계 최고위원의 불참이 장기화할 경우 대응 방안을 묻자 “추후 최고위원들의 행동이 어떻게 이어질지 지켜봐야 할 것 같고 그에 따라 대응할 것”이라고 말했다.
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