옥주현, 190억 한남더힐 압류 닷새 만에 해제…임의경매는 여전히 진행 중

그룹 핑클 출신 뮤지컬 배우 옥주현이 소유한 190억원대 한남더힐 펜트하우스의 압류 조치가 해제됐다.

13일 대법원 인터넷등기소에 따르면 서울 용산구 한남동 한남더힐 펜트하우스에 대한 용산구청의 압류 조치가 지난 11일 해제됐다. 앞서 용산구청 세무관리과는 지난 6일 해당 부동산을 압류했으나, 불과 닷새 만에 조치가 해제된 것이다.

옥주현의 한남더힐을 둘러싼 논란은 지난달 법원의 임의경매 개시 결정이 알려지면서 불거졌다.

옥주현은 지난해 해당 주택을 190억원에 매입했으며, 지난 4월 소유권 이전 등기를 마쳤다. 그러나 지난달 14일 서울서부지법이 해당 부동산에 대한 임의경매 개시 결정을 내린 사실이 알려지면서 부동산 매입 과정과 채무 관계에도 관심이 집중됐다.

이후 용산구청의 압류 소식까지 전해지며 상황이 더욱 주목받았다. 다만 이번 압류 해제가 법원의 임의경매 절차 종료를 의미하는 것은 아니다. 지방자치단체의 압류 조치와 법원의 임의경매는 별개의 절차인 만큼, 경매 진행 여부는 향후 채무 변제 상황 등을 지켜봐야 할 것으로 보인다.

앞서 옥주현 측은 임의경매 개시와 관련해 공식 입장을 통해 “법인과 투자사 간 인수합병(M&A) 성사에 따른 채무 정리 절차”라고 설명했다.

이어 “현재 투자사와 구체적인 채무 변제 및 정리 절차를 진행하고 있으며, 사업 계획에 따라 투자사가 관련 대여금 전액을 상환할 예정”이라고 밝혔다.

이번 압류 해제 이후 임의경매 절차에도 변화가 있을지 관심이 모이는 가운데, 옥주현 측이 밝힌 채무 정리 계획이 어떻게 진행될지도 주목된다.

한편 옥주현은 1998년 그룹 핑클로 데뷔해 가수로 활동했으며, 이후 뮤지컬 배우로 영역을 넓혔다. ‘아이다’, ‘시카고’, ‘레베카’ 등 다수의 작품에서 주연을 맡으며 뮤지컬 무대에서 활약하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지