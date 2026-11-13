노벨문학상 수상자 귀환… 과테말라 대통령 “조국의 빛나는 아들”

과테말라가 낳은 문호이자 1967년도 노벨문학상 수상자인 미겔 앙헬 아스투리아스(1899∼1974)가 사후 반세기 만에 조국의 품으로 돌아갔다. 한때 아스투리아스를 ‘반역자’로 규정하고 나라 밖으로 내쫓은 과테말라는 대통령이 직접 나서 고인의 귀향을 환영했다.

12일(현지시간) AFP 통신에 따르면 아스투리아스의 유골함은 이날 베르나르도 아레발로(68) 과테말라 대통령의 영접을 받으며 수도 과테말라시티의 국제공항에 도착했다. 추모의 뜻을 담아 흰 장미를 든 의장대가 공항 터미널에 도열한 가운데 아레발로 대통령이 프랑스에서 유골함을 운구해 온 고인의 장남(85)과 나란히 함을 들고 꽃으로 장식된 받침대 위에 모셨다. 아레발로 대통령은 “과테말라는 가장 빛나는 아들 중 한 명을 자랑스럽게 맞이한다”고 찬사를 바쳤다.

12일(현지시간) 과테말라 출신의 1967년도 노벨문학상 수상자 미겔 앙헬 아스투리아스(1899∼1974)의 유해가 52년 만에 프랑스 파리에서 과테말라로 봉환된 가운데 베르나르도 아레발로 과테말라 대통령(가운데)이 유골함 앞에서 고인의 손자를 격려하고 있다. 왼쪽은 카를로스 마르티네스 과테말라 외교부 장관. AFP연합뉴스

아스투리아스는 스페인어권에서 작가로 이름을 떨치던 1954년 과테말라에서 쫓겨났다. 군부 쿠데타를 일으킨 카를로스 카스티요 아르마스 정권이 눈엣가시 같았던 아스투리아스의 시민권을 박탈했기 때문이다. 이후 아르헨티나, 칠레, 프랑스 등을 전전한 아스투리아스는 결국 프랑스에 정착했다. 1974년 그가 스페인에서 사망했을 때 유족은 고인의 생전 뜻을 받들어 스페인도, 과테말라도 아닌 프랑스 파리의 페르라셰즈 공동 묘지에 모셨다.

이후 과테말라가 민주화의 길을 걷고 특히 2024년 아레발로 대통령이 이끄는 사회민주당 정부가 들어서자 유족은 반세기 만에 비로소 이장(移葬)을 결심했다. 고인의 장남은 AFP에 “부친께서 너무나 사랑했던 프랑스를 떠나기로 한 결정은 무척 힘들었다”면서도 “하지만 그것(선친의 이장)이 과테말라를 하나로 통합하는 동력이 될 수도 있겠다 싶어 단안을 내렸다”고 밝혔다.

프랑스 파리시 측은 유족의 요청을 받아들여 지난 10월 말 페르라셰즈 묘지에 있던 고인의 유골을 발굴하고 화장한 뒤 이달 3일 유족에게 인계했다. 이날 모국에 도착한 아스투리아스의 유해는 정부 주도의 정중한 국장(國葬)을 거쳐 오는 15일 고인의 이름을 딴 문화센터에 안장된다.

과테말라 출신의 1967년도 노벨문학상 수상자 미겔 앙헬 아스투리아스(사진)의 유해가 52년 만에 프랑스 파리에서 과테말라로 봉환된 것에 맞춰 발행된 기념 우표 모습. 아스투리아스는 권위주의 정권에 비판적인 소설을 썼다가 1954년 군부 쿠데타 직후 시민권을 잃고 쫓겨나 주로 프랑스에서 남은 생애를 보냈다. AFP연합뉴스

아스투리아스는 1899년 판사인 부친과 교사인 모친 사이에 태어났다. 대학에서 법학을 전공하고 1930년대부터 변호사, 외교관, 언론인 등으로 일하며 틈틈이 소설과 시도 썼다. 그의 작품은 과테말라 권위주의 정권의 부정부패 등을 날카롭게 꼬집는 내용이 많아 당국의 감시 대상에 올랐다. 1954년 군사 정권 출범 후 고국에서 추방된 것도 그 때문이다. 과테말라를 떠나 중남미와 유럽을 전전하며 아스투리아스의 문학적 명성은 높아졌다

대표작인 장편소설 ‘대통령 각하’(1946)는 1898∼1920년 과테말라를 통치한 마누엘 에스트라다 카브레라 정권을 모델로 삼았다. 무소불위 권력을 휘두르는 독재자와 그의 비위를 맞추며 부와 권력을 누리는 탐관오리들, 그리고 그 밑에서 신음하다 죽어가는 국민의 처참한 실태를 사실적으로 묘사해 극찬을 받았다.

스페인어권을 넘어 전 세계적 문호로 자리매김한 아스투리아스는 1967년 결국 노벨문학상을 수상했다. 인구 약 2000만명의 과테말라는 이제껏 아스투리아스를 포함해 노벨상 수상자 2명을 배출했다. 과테말라 원주민 인디오의 권익 옹호에 힘쓴 인권 운동가 리고베르타 멘추(67)는 1992년 노벨평화상을 받았다.

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