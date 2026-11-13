국방부, 육해공 사관생도 2350명 대상 국군사관학교 설문 착수

국방부가 국군사관학교 창설 기본계획을 보완하기 위해 육·해·공군사관학교 생도들을 대상으로 의견 수렴에 나섰다. 사관학교 통합·개편 방안에 대한 생도들의 생각을 직접 듣고 향후 계획에 반영하겠다는 취지다.

13일 국방부는 오는 13일부터 17일까지 닷새간 육·해·공군사관학교 1∼4학년 생도 약 2350명을 대상으로 온라인 설문조사를 실시한다고 밝혔다. 조사 대상은 전체 사관생도지만, 현재 순항훈련을 진행 중인 해군사관학교 4학년 생도 100여명은 부득이하게 참여가 제한된다.

서울 용산구 국방부 신청사의 모습. 뉴시스

설문은 모두 주관식으로 진행된다. 주요 질문은 사관학교 교육 역량을 높이기 위한 개선 사항, 각 사관학교의 전통과 군별 전문성을 유지하는 데 필요한 요소, 대학원 설치 시 진학 의향과 희망 전공, 국군사관학교 창설 과정에서 고려해야 할 사항 등이다.

방식은 인터넷 링크를 클릭해 참여하는 형태로, 외부인의 참여를 막고 공정성을 위해 참여자의 소속, 학년, 계열, 교번을 입력하도록 했다. 다만 생도들의 익명성을 보장하기 위해 한국국방연구원(KIDA)이 설문 결과를 취합하고, 국방부에는 개인 식별 정보를 삭제한 자료만 전달할 예정이다. 설문 결과에 대한 종합 분석 내용은 외부에도 공개된다.

이번 조사는 강신철 국방부 장관이 지난 10일 생도들과의 간담회에서 “전체 생도를 대상으로 설문을 진행하고 결과를 공개하겠다”고 약속한 데 따른 후속 조치다. 당시 강 장관은 사관학교 개편 과정에서 생도들의 의견을 중요하게 고려하겠다는 뜻을 밝혔다.

한편 이날 국방부 관계자는 ‘국군사관학교 창설 계획에 육군사관학교 이전 방침을 미리 정해놓고 다른 군의 의견을 배제했다’는 일각의 주장에 대해서는 사실이 아니라고 반박했다.

국방부 관계자는 “최적의 창설 방안을 모색하고 있다”며 “각 군 참모총장의 의견을 비롯해 생도 간담회, 전문가 자문, 당정 논의 등 다양한 계층의 의견을 수렴해 기본계획을 보완·확정할 것”이라고 말했다.

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