충남 AI디지털배움터, 어르신 대상 생성형 AI 교육 운영

사진=충남 AI디지털배움터 제공

충청남도는 지난 11월 2일 아산시 배방읍 행정복지센터에서 고령층을 대상으로 AI디지털배움터 ‘2026년 생성형 AI로 시작하는 온라인 소통’ 교육을 운영했다고 밝혔다.

이번 교육은 어르신들을 위한 AI 교육이 필요하다는 배방읍 노인회장의 요청으로 마련됐다. AI를 처음 접하는 교육생도 참여할 수 있도록 익숙한 스마트폰과 일상 소재를 활용해 실습을 구성했다.

교육에서는 생성형 AI의 기본 개념과 사용법, 질문하는 방법을 안내하고 개인정보 보호 등 안전한 이용 수칙을 함께 다뤘다. 교육생들은 스마트폰 카메라로 주변 사물을 비춰 구글 제미나이(Gemini)에 궁금한 점을 묻고 답변을 확인했다. 흑백 사진을 컬러로 복원하는 등 개인 사진을 생성형 AI로 여러 스타일로 바꿔보는 실습을 진행하고, 완성한 사진은 인화해 교육생들에게 전달했다.

충남도는 노인회의 교육 제안과 참여자 모집을 통해 지역 어르신들의 학습 수요를 실제 교육으로 연결했다고 설명했다.

충남 AI디지털배움터 교육은 현재 충청남도 전 도민을 대상으로 진행되고 있다. 교육 신청은 AI디지털배움터 공식 누리집을 방문하면 되며, 기타 궁금한 사항은 콜센터로 문의하면 자세한 상담이 가능하다.

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