BTS 진, 한남동 빌딩 96억원에 매입…이름도 ‘지니’로 바꿨다

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 진(본명 김석진)이 서울 용산구 한남동의 상가 건물을 96억원에 매입했다. 고급 주거단지인 한남더힐과 나인원한남 인근에 자리한 건물이다.

13일 부동산 업계와 등기부등본 등에 따르면 진은 구미현 전 아워홈 회장과 두 자녀가 공동 소유하던 한남동 건물과 토지를 96억원에 사들였다. 거래 계약은 지난 8월 21일 체결됐으며, 진은 11월 4일 소유권 이전 등기를 마쳤다. 이어 9일에는 건물 이름을 ‘지니’로 변경하는 등기를 접수했다.

해당 건물은 1990년 5월 준공된 근린생활시설이다. 지하 1층부터 지상 4층까지 총 5개 층으로 구성됐으며 연면적은 약 303㎡다. 한남더힐과 나인원한남 등 고급 주거단지와 가까운 대로변 모퉁이에 위치해 있다. 지하철 6호선 한강진역에서도 도보로 약 11분 거리다.

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매입 당시 건물은 전 층이 비어 있었으며, 내부 인테리어 작업이 진행 중인 것으로 알려졌다. 진이 해당 건물을 상업시설이나 개인 공간 등 어떤 용도로 활용할지는 공개되지 않았다.

매입 자금 조달 방식도 관심을 끌었다. 등기부등본에 근저당권 설정 기록이 없는 것으로 확인돼 대출 없이 전액 현금으로 매입했을 가능성이 제기됐다.

또한 이번 거래로 매도자인 구 전 회장 일가도 단순 매매가격 기준으로 28억원의 차익을 거뒀다. 이들은 지난해 6~7월 해당 건물을 68억원에 매입한 뒤 약 1년 4개월 만에 96억원에 매각했다.

진은 BTS 멤버로 활동하며 솔로 가수로도 활동 영역을 넓혀 왔다. 최근에는 음악 활동뿐 아니라 부동산 투자에서도 잇따라 주목받고 있다.

진은 한남동 고급 주거단지 한남더힐에 주택 2채를 보유하고 있다. 지난해 3월에는 전용면적 243.2㎡ 규모의 복층 펜트하우스를 175억원에 매입했다. 앞서 2019년 7월 44억9000만원에 매입했던 한남더힐 주택은 올해 4월 127억원에 매각했다.

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