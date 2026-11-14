한국인 가장 큰 외모 고민은 ‘이것’…얼굴 생김새·체형 앞섰다

한국인이 가장 신경 쓰는 외모 고민은 피부 상태인 것으로 나타났다. 얼굴 생김새나 체형보다 피부를 우선적인 외모 관리 대상으로 꼽은 사람이 많았다. 외모 관리의 주된 이유는 타인의 시선보다 자기만족과 자신감 때문이라는 조사 결과도 나왔다.

리서치·데이터 인텔리전스 기업 피앰아이(PMI)는 지난 12일 전국 만 20~59세 남녀 1000명을 대상으로 실시한 ‘2026 외모 인식 조사’ 결과를 공개했다. 이번 조사는 2026년 10월 30일부터 11월 4일까지 진행됐다.

조사에 따르면 응답자의 23.3%가 가장 신경 쓰이는 외모 고민으로 피부 상태를 선택했다. 얼굴 생김새와 이목구비가 19.0%로 뒤를 이었으며 체형과 몸매는 17.9%였다.

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연령대별로 관심을 두는 외모 영역은 각각 다른 것으로 나타났다. 20대는 얼굴 생김새와 이목구비, 피부 상태에 관심이 높았다. 30대는 피부와 체형·몸매를 주요 고민으로 꼽았다. 40대 이후에는 나이에 따른 외모 변화가 주요 관심사로 부상했고, 50대에서는 머리숱과 탈모, 주름과 피부 처짐 등에 대한 고민이 두드러졌다.

외모가 사회생활에 영향을 미친다는 인식도 상당했다. 응답자의 80.0%는 외모가 취업이나 채용에 영향을 준다고 답했다. 연애나 배우자 선택에 외모가 영향을 미친다는 응답은 81.1%였다.

외모 관리의 목적은 자기만족에 가까웠다. 외모 관리 경험자 750명 가운데 41.2%가 자기만족과 자신감 향상을 관리 이유로 선택했다. 주변의 시선이나 평가 때문에 관리한다는 응답은 9.3%에 그쳤다.

최근 1년 동안 원치 않는 외모 평가를 경험했다는 응답은 45.3%였다. 최근 3개월 사이 사진이나 영상에서 자신의 외모를 보정한 경험이 있다는 응답도 46.7%로 집계됐다.

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