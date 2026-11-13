신안군민들, 박우량 전 군수 재임 사업 의혹 철저 수사 촉구

전남광주 신안군민 모임 회들이 박우량 전 신안군수 재임 당시 추진된 주요 사업의 의혹에 대한 철저한 수사를 촉구하고 나섰다.

신안군 행정 의혹 철저수사 촉구 군민모임(대표 신승태)은 13일 전남광주 북구 광주지방중대범죄수사청 앞에서 집회를 열고 박 전 군수 재임 당시 추진된 4개 사업의 의혹 규명을 요구했다.

‘신안군 행정 의혹 철저수사 촉구 군민모임’ 회원들이 13일 오전 광주 북구 중흥동 광주지방중대범죄수사청 앞에서 박우량 전 신안군수 재임 당시 추진된 주요 사업 의혹에 대한 철저한 수사를 촉구하는 집회를 열고 있다. 군민모임은 집회 후 수사촉구 탄원서를 제출했다. /신안군 행정 의혹 철저수사 촉구 군민모임 제공

집회는 광주북부경찰서에 오전 7시부터 낮 12시까지 250명 규모로 신고됐으며, 참가자들은 방송차량과 현수막, 손피켓 등을 이용해 수사를 촉구했다.

군민모임이 수사를 요구한 사업은 공유재산 교환 및 지도 기후대응 도시숲 조성, 염전근로자 안심숙소 건립, 명품 팽나무길 등 기증 수목, 사계절 꽃피는 1섬 1정원화 사업 등 4건이다.

주요 수사 요구 사항은 공유재산 교환 과정의 적법성과 감정평가의 적정성, 안심숙소 사업자 선정과 계약·선급금 지급 과정, 기증 수목 평가액과 운송비 산정 및 사례금 지급의 적법성, 정원화 사업의 업체 선정과 계약금액 산정 등이다.

신안군은 최근 민선 7·8기 당시 추진된 이들 사업과 관련해 박 전 군수를 업무상 배임 등 혐의로 고발했다.

군민모임은 성명에서 4개 사업의 기획부터 최종 결재까지 의사결정 과정과 예산 집행 전반을 조사하고, 관련 자료 확보와 보존을 통해 증거 훼손을 방지해야 한다고 주장했다. 수사 진행 상황과 결과도 법이 허용하는 범위에서 투명하게 공개할 것을 요구했다.

이들은 집회를 마친 뒤 광주지방중수청에 수사촉구 탄원서를 제출했다.

군민모임은 “특정인을 미리 범죄자로 규정하지 않는다”면서도 “어떠한 지위와 권한을 가졌든 공공의 재산과 예산에 관한 의혹은 반드시 검증돼야 한다”고 밝혔다.

이어 “군민의 세금은 행정 권력의 사유물이 아니다”며 “수사기관은 정치적 고려 없이 법과 원칙에 따라 객관적이고 공정하게 수사해야 한다”고 촉구했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지