정부 경기진단 ‘경기회복 흐름’→‘견조한 성장세’로 상향…“취약계층 고용여건 등 민생부담은 우려”

정부가 수출 호조와 주요 경제지표 개선세를 근거로 우리 경제가 ‘견조한 성장세’를 보이고 있다고 진단했다. 지속적으로 써왔던 ‘경기회복 흐름’이라는 표현 대신 한층 더 긍정적인 문구를 사용한 것이다. 3분기 성장률과 수출 실적 증가세 등을 반영해 평가를 한 단계 높인 것으로 풀이된다.

재정경제부는 13일 발표한 ‘최근 경제동향(그린북)’ 11월호에서 “최근 우리 경제는 수출이 큰 폭 증가하고 투자 증가세가 확대되는 가운데, 소비는 완만하게 개선되는 등 견조한 성장세가 이어지는 모습”이라고 밝혔다. 정부는 중동전쟁 영향이 컸던 올해 4월호를 제외하고, 작년 11월호부터 줄곧 ‘경기 회복 흐름’이라는 써왔는데, 이번에 표현을 '견조한 성장세'로 바꾼 것이다. 한국은행이 발표한 3분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(직전분기대비·속보치)이 1.0%로, 당초 전망치(0.3%)를 세 배 이상 웃도는 등 성장세가 뚜렷해진 점 등이 영향을 미친 것으로 보인다.

임홍기 재정경제부 경제분석과장이 13일 세종시 정부세종청사에서 2026년 11월 최근 경제동향을 발표하고 있다. 연합뉴스

임홍기 재경부 경제분석과장은 “경기가 둔화하다가 바닥을 찍고 올라설 때 쓰는 표현이 ‘경기 회복’”이라며 “3분기 GDP 성장률과 올해 연간 성장률(전망치), 그리고 최근 주요 기관들이 내년도 성장 흐름을 전망하는 정보들을 종합했을 때 경기 판단을 조금 상향 조정했다”고 설명했다.

성장세를 이끌고 있는 건 수출이다. 10월 수출(통관 기준·잠정)은 작년 동월 대비 93.7% 증가했고, 일 평균 수출액은 76.1% 늘었다. 품목별로는 반도체(259%), 컴퓨터(497%)가 크게 늘었고, 화장품(58%), 자동차(18%) 등도 증가했다. 투자 증가세도 가파르다. 3분기 설비투자(GDP 속보치)는 전기 대비 4.1% 늘었다. 9월 설비투자지수 역시 기계류(4.7%)와 운송장비(7.4%)가 모두 늘면서 전월 대비 5.3% 증가했다.

소비는 개선세가 상대적으로 더디지만 향후 회복세가 예상된다. 3분기 민간소비(GDP 잠정치)는 전기 대비 0.2% 감소했다. 하지만 9월 소매판매는 내구재, 준내구재, 비내구재 판매가 모두 늘면서 전월 대비 3.6% 증가했다. 10월 카드 국내승인액 증가율 역시 5.9%로 9월(2.3%)보다 확대됐고, 국산 승용차 내수판매량도 9월(-19.0%) 감소 흐름에서 10월(2.0%) 증가세로 전환했다. 다만 9월 106.6이었던 소비자심리지수가 10월 들어 105.4로 하락한 점은 부정적인 요인이다.

물가와 고용 시장에선 여전히 어려움이 지속되고 있다. 재경부는 “중동전쟁에 따른 불확실성이 지속되는 가운데 고유가에 따른 물가 상승압력, 취약계층·부문의 어려운 고용 여건 등 민생부담 우려된다”고 밝혔다.

실제 10월 소비자물가는 작년 동월 대비 2.8% 상승했다. 전월(2.9%)보다 상승 폭을 소폭 줄였지만, 반 년째 3% 안팎의 높은 물가 상승률이 이어지고 있다.

10월 취업자 수는 작년 동월 대비 13만9000명 늘어 넉 달 연속 10만명대 증가세를 유지했다. 다만 9월 증가 전환했던 제조업 취업자 수가 다시 감소했고, 청년층(15∼29세) 취업자 수는 4년째 ‘마이너스’ 행진을 이어가고 있다.

세계 경제와 관련해서는 “완만한 성장세를 이어가고 있으나, 중동전쟁 전개양상과 인공지능(AI) 산업관련 정책방향 등 불확실성이 지속되고 있다”고 진단했다. 미국 중간선거 이후 AI 관련 규제 가능성이 거론되는 가운데 엔비디아 최고경영자 젠슨 황 관련 스캔들이 확산하고 있는 점 등을 염두에 둔 평가로 풀이된다.

다만 임 과장은 “현재로서는 금융시장 참가자들의 우려에 그치고 있고, 실물 부분까지 영향은 가지 않고 있다”며 “미국 데이터센터 투자 실적과 투자 계획의 축소 움직임도 아직은 나타나지 않고 있다”고 전했다.

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