李 “외국어 IR 자료 게시가 어렵나… 챗GPT 시켜도 되는 것 아니냐”

이재명 대통령이 13일 외국인 투자자 유인을 위해 국내 상장기업의 영문공시 의무를 신속히 확대하라고 지시했다. 코스닥 상장사의 기업설명회(IR) 최소 연 1회 의무 규정도 신설될 예정이다.

이 대통령은 이날 한국거래소에서 주재한 자본시장 정책 간담회에서 “외국인 투자자들이 한국 주식 투자하려니 영어로 된 안내 자료가 없다는 데 이게 말이 되느냐”며 이같이 주문했다.

이재명 대통령이 13일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 자본시장 정책간담회에서 발언하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 “10대 경제 강국이라는 대한민국에서 황당한 일”이라며 “영어나 주요 외국어로 자료 만들어 온라인에 게시하는 게 뭐 그리 어려운가. 챗GPT 시켜도 되는 거 아니냐”고 질타했다. 정은보 한국거래소 이사장은 “코스피 상장사는 (영문공시를) 의무화했다”며 “코스닥까지 넓혀 나갈 계획”이라고 밝혔다. 현재 코스피 상장사 영문공시 의무 대상은 자산 2조원 이상 기업이 기준이다. 전체 상장사 영문공시 의무화 시점은 내년 3월이다.

이 대통령은 코스닥 상장기업들의 기업설명회(IR) 최소 연 1회 의무화도 지시했다. 간담회에 참석한 이건재 IBK투자증권 코스닥 리서치센터장이 “(코스닥) 보고서를 작성할 때 기업들이 탐방을 받지 않거나, IR을 하지 않는 기업이 대다수라 어려움이 있다”며 “전수조사를 해보니 코스피·코스닥 기업들의 지난해 IR 공시가 코스피는 약 33%, 코스닥은 26% 정도였다. 미국은 약 80% 정도가 어닝 콜과 컨퍼런스 콜을 하고 있다”고 지적하자 개선책 마련을 주문한 것이다.

이 대통령은 “회사를 상품으로 내놨으면 비싸게 팔릴 수 있도록 노력하는 게 본질인데, 관심이 있든지 말든지, 알아보겠다고 오는데도 오지 말라고 하면 시장에 있을 자격이 없는 것 아니냐”며 일부 기업들의 탐방 거부 행태를 꼬집었다. 정 이사장은 “상장이 유지되는 동안 IR은 무조건 최소한 1년에 한 번 이상은 해야 한다고 바꾸려고 하고 있다”고 밝혔다.

이 대통령은 “당연히 바꿨어야 하는 것 같다”고 지적하며 신속 개선을 지시했다. 정 이사장은 “바꾸겠다. 상장 유지 요건이라는 규정이 있는데, 거기에 반영할 예정”이라고 답했다.

간담회에 참석한 이소영 중소벤처기업부 장관은 “우리나라 문화상 기업들이 IR을 잘 안 하고 정보공개를 안 하는 측면도 있지만, 증권사 리서치 센터에서도 코스닥 전체 약 1800개 기업 중 600여개 (기업에 대해서만) 리포트를 낸다”며 “기업의 의지가 부족한 측면도 있지만, 중소 규모 기업에 대한 기관의 관심이 부족한 측면도 있어 양자가 다 촉진돼야 한다”는 제언도 내놨다.

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