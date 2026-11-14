체코 원전 발주사도 사업 일정 재확인… 2029년 11월 착공 목표

체코 두코바니 원전 건설사업의 시공사 재선정 절차가 진행 중인 가운데 한국수력원자력이 발주사와 주요 사업 일정을 점검하고 계획대로 사업을 추진하기로 했다.

한수원은 지난 9일부터 12일까지 서울 한수원 방사선보건원에서 체코 두코바니 원전 발주사인 두코바니Ⅱ 원자력발전사(EDUⅡ)와 프로젝트 합동 점검회의를 개최했다고 14일 밝혔다.

한수원이 체코 EDU Ⅱ와 두코바니 프로젝트 합동 점검회의를 개최했다. 한수원 제공

이번 회의에는 페트르 자보드스키 EDUⅡ 사장을 비롯한 발주사 관계자 30여명과 팀코리아 관계자 70여명이 참석해 사업 공정과 사업관리, 인허가, 설계 등 주요 분야별 추진 현황을 점검했다. 양측은 내년 4월 건설허가 신청과 2029년 11월 착공 등 핵심 사업 일정이 계획대로 추진되고 있음을 확인했다.

앞서 한수원은 지난달 두코바니 원전 5·6호기 건설사업의 시공을 맡기로 했던 대우건설 컨소시엄과의 계약 협상 종료를 선언했다. 한수원은 경쟁입찰을 통해 새로운 시공사를 선정하고 내년 7월까지 시공계약을 체결할 계획이다. 기존 컨소시엄도 입찰에 다시 참여할 수 있으며, 두산에너빌리티가 별도로 체결한 원자로·터빈발전기 공급계약 등 다른 협력사업은 유지된다.

한수원은 시공사 재선정에도 전체 사업 일정에는 차질이 없다는 입장이다. 현재 건설허가 신청에 필요한 설계와 기술문서 작성 등 주요 업무가 정상적으로 진행되고 있다는 설명이다.

양측은 이번 회의에서 원전 운전인력 양성과 교육훈련 계획을 점검하고 체코 현지 기업의 사업 참여 확대 방안도 논의했다.

한수원은 지난 9월과 10월 체코 프라하에서 보조기기 공급자 설명회와 한·체코 기업 간 파트너링 행사를 개최한 데 이어 올해 말부터 2030년까지 보조기기 약 200개 품목에 대한 입찰을 진행할 예정이다. 지난달 입찰을 시작한 냉각탑 건설은 오는 18∼19일 체코 현지에서 설명회를 열고 내년 상반기 계약 체결을 추진한다.

최일경 한수원 사업총괄부사장은 “체코 인허가 신청에 필요한 설계, 기술문서 작성 등 주요 업무를 원활히 진행하고 있다”며 “발주사와 긴밀히 협력해 시공 분야를 포함한 사업 전반을 체계적으로 추진하고 전체 사업이 계획된 일정에 맞춰 진행되도록 철저히 관리하겠다”고 말했다.

자보드스키 EDUⅡ 사장은 “팀코리아의 사업 수행 역량과 양측의 긴밀한 협력을 바탕으로 늦어도 내년 4월까지 건설허가 신청을 비롯한 주요 사업 일정을 성공적으로 이행할 수 있을 것이라 확신한다”고 말했다.

두코바니 원전 사업은 체코 두코바니 지역에 1000㎿(메가와트)급 한국형 원전 APR1000 2기를 건설하는 프로젝트로, 한수원은 지난해 6월 발주사와 최종 계약을 체결했다.

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