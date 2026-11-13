KB캐피탈도 해킹 피해…고객·임직원 1800명 정보 유출

최근 금융권 해킹이 확산하는 가운데 KB캐피탈에서도 개인정보가 대거 유출되는 사고가 발생했다.

13일 KB캐피탈에 따르면 지난 10일 악의적인 공격으로 고객 20명을 포함해 협력사 및 임직원 약 1800명의 개인정보가 유출됐다.

KB캐피탈의 개인정보 유출 관련 고객 공지. KB캐피탈 홈페이지 캡쳐

유출된 정보는 고객 이름과 생년월일, 휴대폰번호, 주소 차량번호 등이다. 협력사 및 임직원의 경우 사용자계정, 이름, 휴대폰번호, 전화번호, 부서명, 회사명, 직함 등이다.

회사는 유출 사실을 인지한 후 대상 시스템 및 서버 중지를 통해 접근 경로를 차단하고, 비정상 접근 모니터링 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다.

개인정보가 유출된 시스템은 직원들이 사용하는 자동차 임대자산관리시스템으로 금융거래와는 무관하다고 회사는 설명했다. 정보유출로 인한 손해가 발생한 경우 전액 배상할 예정이라고 덧붙였다.

회사 측은 “이번 사고로 유출된 개인정보를 이용해 웹사이트 명의도용, 보이스피싱, 파밍 등 2차 피해의 우려가 있다”며 “혹시 모를 피해를 막기 위한 피해 최소화 조치를 취해달라”고 당부했다.

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