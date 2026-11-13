트럼프 “이란과 합의 필요없다”…협상론서 선회에 유가 반등

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 합의가 필요 없다며 협상을 이끌어온 JD 밴스 부통령에게 국내 문제에 집중하라고 지시했다. 중간선거 이후 추가 군사공격 가능성을 낮게 평가하며 협상에 무게를 싣던 데서 돌아선 것이다. 종전 기대에 하락했던 국제유가는 다시 뛰었고, 이란 남부에서는 공격을 받았다는 보도까지 나오면서 중동 정세의 불확실성이 커졌다.

12일(현지시간) 로이터통신과 CNN방송 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “우리는 이란과 합의할 필요가 없다. 그런 시절은 이미 오래전에 지났다”고 밝혔다. 이어 이란의 자금 수천억달러를 확보하고 호르무즈해협도 장악하고 있다고 주장했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 미 재향군인의 날을 맞아 워싱턴DC 외곽 알링턴 국립묘지에서 열린 기념행사에서 연설하고 있다. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 같은 글에서 밴스 부통령에게 민주당이 집권한 미국 내 도시와 주의 부패·범죄 문제에 모든 관심을 집중하도록 요청했다고 전했다. 이란과의 협상을 주도하던 부통령에게 다른 업무를 우선하라고 공개 지시하면서 종전 협상에 제동을 건 셈이다.

군사공격 재개 가능성도 열어뒀다. 트럼프 대통령은 이날 보수 성향 진행자 휴 휴잇과의 인터뷰에서 상황이 뜻대로 풀리지 않으면 공격을 주저하지 않겠다는 뜻을 밝혔다. 다만 미국이 호르무즈해협을 통제하고 있다는 주장을 되풀이하며 당장 군사력을 사용할 필요성에는 거리를 뒀다. 협상이 필요 없다면서도 공격과 봉쇄를 모두 선택지로 남겨둔 것이다.

이번 발언은 최근 조성되던 대화 분위기와 배치된다. 미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 전날 밴스 부통령이 이란의 강경파 안보 당국자 모흐센 레자이 최고국가안보회의 사무총장과 직접 만나는 방안을 검토하고 있다고 보도했다. 트럼프 대통령이 협상 권한을 부여했다는 보도가 나온 지 하루 만에 합의 불필요론을 꺼낸 것이다.

트럼프 대통령은 앞서 중간선거 이후 전쟁을 끝낼 수 있다는 전망을 제시해왔다. 지난 9월9일에는 이란이 미국 선거에 영향을 미치려 하지만 경제적 압박을 더 견디지는 못할 것이라며 전쟁이 11월 중간선거 직후 끝날 것으로 예상했다.

중간선거가 끝난 뒤에도 확전보다 협상에 무게를 싣는 발언이 이어졌다. 트럼프 대통령은 지난 8일 CNN과의 전화 인터뷰에서 이란과의 합의를 전제로 추가 군사공격이 필요할 가능성을 매우 낮게 평가했다. 다음 날에는 백악관에서 현시점에 군사행동이 필요하지 않을 것이라는 취지로 말했다.

국제유가는 트럼프 대통령의 발언 변화에 출렁였다. 추가 공격 가능성이 작다는 발언이 전해진 지난 9일 브렌트유 선물은 5.85%, 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 4.38% 하락했다. 중동의 원유 공급 차질 우려가 완화된 데다 공급 과잉 전망도 하락 압력으로 작용했다.

반면 이날은 합의 불필요 발언 이후 유가가 장중 하락세를 뒤집었다. 뉴욕상업거래소에서 12월 인도분 WTI는 전장보다 2.21달러(2.55%) 오른 배럴당 88.74달러에 마감했다. 브렌트유 1월물도 3.06달러(3.30%) 상승한 95.82달러에 거래를 마쳤다. 협상을 통한 긴장 완화 기대가 약해지면서 원유 공급 위험이 다시 가격에 반영됐다.

이란 남부에서는 군사적 긴장을 높이는 소식도 전해졌다. 로이터에 따르면 이란 국영 IRNA통신은 이날 당국 소식통을 인용해 호르모즈간주 시리크가 ‘적의 공격’을 받았다고 보도했다. IRNA는 군사적 성격의 공격이라고 전했으나 공격 주체와 구체적인 피해, 사상자 규모는 밝히지 않았다.

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