친청계 최민희·이성윤·한민수 “신천지 조사, 정청래 죽이기…김민석이 감찰 대상”

더불어민주당 친청(친정청래)계 최고위원인 최민희·이성윤·한민수 의원이 13일 기자회견을 열고 민주당 김민석 대표가 감찰 대상이라고 밝혔다. 이들은 신천지 교인의 당 조직적 가입 여부를 조사한 당원정비태스크포스(TF)의 목표가 김 대표의 “전당대회 경쟁자 죽이기 아니었나 하는 의구심이 든다”며 정청래 전 대표를 겨냥한 조사가 아니냐고 주장했다. 세 최고위원은 같은 시간 열린 민주당 최고위원회의에 불참했다.

친청(친정청래)계인 더불어민주당 이성윤(왼쪽부터)·한민수·최민희 최고위원이 13일 국회에서 당 쇄신 촉구 기자회견을 열고 발언하고 있다. 뉴시스

친청계 최고위원들은 이날 국회에서 긴급 기자회견을 열고 TF 조사가 정 전 대표를 향한 표적조사였다는 주장을 제기했다. 이 최고위원은 “객관적으로 (TF 조사) 보고서 검토한 사람들은 한결같이 정 전 대표와 언제 어떻게 비밀연합에 개입했는지 증거는 없다고 말한다”며 “우리는 표적수사 의혹을 제기하지 않을 수 없다”고 말했다. 이 최고위원은 “보고서의 한 항목이 아예 정 전 대표와 신천지 연관성 항목이었다”며 이같이 말했다. 이 최고위원은 “보고서를 공개하고 확실한 결정을 하든지, ‘3자 비밀연합’이 없었다는 것을 분명히 하고, 친석(친김민석)계 의원들을 자제시키든지 했어야 한다”며 “황당한 가짜뉴스로 계파 의원들을 공천에 혈안된 것처럼 매도하는 행위”라고 비판했다.

한 최고위원은 종합부동산세 기본공제 기준액을 두고 당청 이견이 나타났던 점을 지적하며 “반명(반이재명)·분열주의·신천지 (비밀연합) 의혹을 제기하고 혼자 증폭시켜 당을 반으로 가르는 가장 큰 행위를 한 사람은 김 대표”라면서 “윤리감찰 대상은 김 대표”라고 직격했다. 전날 김 대표가 최 최고위원에 대한 감찰을 지시했는데 한 최고위원은 대표가 친석계 의원 및 자신에게는 너그러워 당을 불공정하게 운영한다고 했다.

특히 최 최고위원은 감찰 조사 지시와 관련해 “(김 대표는) 친석계 관련 보도를 했다고 기자를 ‘기레기’라고 말하지 않았나”라며 “동료 최고위원에게는 기다렸다는 듯이 윤리감찰 지시를 하면서 사전에 전후 사정도 묻지 않았다”고 자신에게 따로 연락이 없었음을 지적했다.

최 최고위원은 지난 11일 자신의 지지자와 있는 단체대화방에서 사진·영상기자를 ‘하이에나 떼’라고 한 것이 알려진 데 이어 전날은 지역구 당원과 지난달 가진 비공개 간담회에서 ‘이재명 대통령도 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다’는 취지의 발언을 했다는 보도가 나오며 곤혹스러운 상황이 이어지고 있다. 청와대는 해당 전언이 사실무근이라고 했고, 최 최고위원도 “대통령께서는 12·3 내란 후 일관되게 윤석열 탄핵을 주장했고 관철했다”고 반박했으나 김 대표는 전날 당 윤리감찰단에 최근 논란이 된 최 최고위원 언행에 관해 감찰 조사를 지시했다.

친명(친이재명)계이자 친석계인 정진욱 의원은 이날 페이스북에 “나가도 너무 나갔다”며 “당시 제가 당 지도부에 있었고 거의 모든 주요 회의와 비공개 논의에 참여했기 때문에 윤석열 탄핵 투쟁 과정을 생생히 기억한다. 민주당의 결연하고 일사분란했던 윤석열 탄핵 투쟁을 이끈 분은 말할 필요도 없이 이재명 (당시) 대표”라고 밝혔다.

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