‘뺑소니·술타기 의혹’ 이재룡 첫 재판…음주운전 혐의는 제외

서울 도심에서 중앙분리대를 들이받고 달아난 혐의를 받는 배우 이재룡(62)의 첫 재판이 열렸다.

서울중앙지법 형사10단독 이재욱 부장판사는 13일 도로교통법 위반상 사고 후 미조치 등 혐의로 기소된 이씨의 첫 공판을 진행했다. 당초 이씨의 첫 공판은 올 10월16일로 예정됐으나 이씨 측이 낸 공판기일 변경 신청이 받아들여지며 기일이 한 차례 연기됐다.

배우 이재룡. 뉴시스

이씨는 올 3월6일 오후 11시5분쯤 서울지하철 7호선 청담역 인근에서 음주 상태로 운전하다 중앙분리대를 잇달아 들이받고 도주한 것으로 조사됐다. 경찰은 다음 날 오전 2시쯤 지인 집에서 그를 검거했는데, 당시 음주 측정에서 혈중알코올농도가 면허정지 수준(0.03~0.08%)이었던 것으로 전해졌다. 사고 이후 지인 집으로 이동하기에 앞서 또 다른 술자리가 있었던 것으로 조사되면서, 술을 추가로 마셔 사고 당시 음주 수치를 알 수 없게 만드는 일명 ‘술타기’ 의혹도 받았다.

이씨는 당초 지인의 집에서 술을 마셨다고 주장하다가, 조사 과정에서 ‘소주 4잔을 마시고 차를 몰았다’고 진술을 번복하기도 했다. 다만 공소청(당시 검찰)은 입증 한계로 음주운전 혐의는 제외하고 이씨를 음주측정 방해와 사고 후 미조치 혐의를 적용해 불구속 상태로 재판에 넘겼다. ‘위드마크 공식’을 통해 이씨의 운전 당시 혈중알코올농도를 추정한 결과 면허정지 수준인 0.03% 이상이었는지 명확히 입증되지 않았다고 본 것으로 전해졌다. 위드마크 공식은 음주자의 신체와 시간, 마신 술의 양 등을 고려해 혈중알코올농도를 추산하는 방법을 뜻한다.

앞서도 이씨는 2003년 강남구에서 음주운전 사고를 내 면허가 취소됐다. 2019년에는 술에 취한 상태로 강남의 한 볼링장 선간판을 파손해 재물손괴 혐의 기소유예 처분을 받았다.

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