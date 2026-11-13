외교1차관 “미중러 정상회담 동향 주시… 한반도 논의 가능성”

박윤주 외교부 1차관은 다음 주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 미·중·러 3국 정상 간 회동이 성사될 가능성과 관련해 “관련 동향을 면밀히 주시하고 있다”고 밝혔다. 한반도 문제가 논의 테이블에 오를 가능성도 염두에 두고 상황을 살피고 있다는 설명이다.

박 차관은 12일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 미·중·러 정상 간 회동에 따른 국제 정세 변화 가능성을 묻는 더불어민주당 박성준 의원의 질의에 “미·중·러의 진행 상황에 대해 면밀하게 주시하고 있다”고 답했다. 이어 “특히 한반도 문제도 논의될 가능성을 배제할 수 없기 때문”이라고 덧붙였다.

박윤주 외교부 제1차관이 지난 12일 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 예산안 제안 설명을 하고 있다. 연합뉴스

러시아·우크라이나 전쟁 이후 북한의 전략적 가치가 높아졌다는 지적에는 북한이 “상당히 전략적으로 유리한 입지에 있다”고 평가했다.

한·미 안보협력 실무협의와 관련해서는 아직 고위급 차원의 본격적인 논의가 이뤄지지 않고 있다고 밝혔다. 박 차관은 국민의힘 김건 의원의 관련 질의에 “각급에서 소통은 하고 있지만 고위급에서 큰 소통은 아직 크게 진행되지 않고 있다”며 “현실적으로 양쪽에서 내부 검토를 하고 있고, 실무 소통은 해 나가고 있다”고 설명했다.

국무조정실의 주미대사관 감찰에 대해서는 한·미관계와 무관한 일상적인 감찰이라는 입장을 내놨다. 박 차관은 “한·미관계와 관련된 것은 아니고, 일상적인 감찰로 안다”고 말했다. 이번 감찰이 강경화 주미대사의 국정감사 발언에 대한 보복이나 징계 차원이라는 무소속 한동훈 의원의 지적에도 “동의하지 않는다”고 답했다. 앞서 강 대사는 지난달 국정감사에서 백악관과의 소통에 한계가 있다고 인정하며, 자신이 원하는 수준의 고위급 협의가 충분히 이뤄지지 않고 있어 답답하다는 취지로 발언한 바 있다.

박 차관은 이재명 대통령 내외 등이 탑승한 공군 1호기 탑승객 개인정보 유출 사건에 대해서는 엄중하게 보고 있다고 밝혔다. 그는 “보완대책을 나름대로 마련했다”며 “수사를 포함한 전반적인 조사가 끝난 뒤 투명하게 보고드리고, 공개하도록 하겠다”고 말했다.

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