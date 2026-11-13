불륜에도 아마존 CEO는 버텼는데… 젠슨 황은 왜 쫓겨났나

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 잇따른 불륜 스캔들로 인해 창업 33년 만에 회사를 떠났다. 이사회는 황 CEO가 사임했다고 밝혔지만, 업계에서는 사실상 해임된 것으로 보고 있다. 최고경영자나 창업자가 불륜 스캔들에 휩싸이는 일은 종종 있다. 빅테크 기업 중에서도 아마존 창업자 제프 베이조스가 불륜으로 이혼하기도 했다. 그러나 단지 혼외관계만을 이유로 바로 회사에서 쫓겨나는 일은 드물다. 베이조스는 불륜 사실이 알려지고도 꽤 긴 기간 CEO로 일했다. 황 CEO와 불륜 선배(?)들의 운명을 가른 것 바로 ‘사내’ 여부다. 미국은 사내불륜에 매우 엄격하다. 중국 정보기관 연루 의혹을 받는 여성과의 불륜을 인정했을 때만 해도 엔비디아 이사회는 황 CEO를 감쌌지만, 직속 부하 임원과의 사내 불륜 의혹이 보도되자 바로 등을 돌렸다.

중국 정보기관 연루 의혹을 받는 앨리스 황(왼쪽)이 지난 2025년 5월 22일 대만 타이베이의 한 식당에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 어깨에 팔을 두르고 대화하고 있다. 오른쪽은 지난 2024년 6월 타이베이의 한 술집에서 두 사람이 나란히 앉아 있는 모습. 대만 연합보·넷선더 링크드인 캡처

13일 외신과 기술업계에 따르면 미국은 사내불륜에 매우 엄격한 기업문화를 가지고 있다. 미국 기업이 사내 관계에 엄격한 이유는 인사 공정성과 법적 책임 때문이다. 한국과 일본 등 아시아 기업이 불륜 문제를 일으킨 직원을 징계할 때 ‘도덕적 문제’를 사유로 보는 것과 차이가 있다. 법적 소송이 잘 돼 있는 미국의 경우 권한을 가진 상사가 부하와 사적 관계를 맺으면 승진과 보상에서 편애 시비가 생기고, 관계가 끝나면 성희롱이나 보복 소송으로 번질 수 있다. 미국 인적자원관리협회(SHRM) 조사에서 사내 연애 규정을 둔 기업의 99%가 상사와 부하의 연애를 금지했다. 2005년 80%, 2001년 64%에서 크게 오른 수치다. 응답자의 40%는 사내 커플을 두고 동료들이 편애를 문제 삼은 적이 있다고 답했다.

반대로 회사 밖 사생활은 법으로 보호받는 영역이다. 캘리포니아주 노동법은 근무시간 외에 사업장 밖에서 한 합법적 행위를 이유로 직원을 해고하거나 차별할 수 없도록 규정하고 있다. 다만 콜로라도주처럼 해당 행위가 고용주와 실제 또는 외견상 이해충돌을 일으키면 보호하지 않는 경우도 있다. 즉 상대가 회사 안에 있으면 사생활 보호보다 이해충돌 문제가 앞선다는 의미다

실적이 좋은 CEO거나 전설적인 인물도 예외는 아니었다. 2018년 브라이언 크르자니치 인텔 CEO가 사내 교제 금지 정책 위반으로 사임했고, 2019년 해고된 스티브 이스터브룩 맥도날드 CEO는 이후 약 1억500만달러 규모의 퇴직 보상을 회사에 돌려줬다. 2024년 노퍽서던은 최고법률책임자와 관계를 맺은 앨런 쇼 CEO를 해고했다.

젠슨 황 최고경영자(CEO)의 불륜과 중국 스파이 의혹에 대한 이사회 조사로 엔비디아 주가가 급락하며 시가총액이 하루 만에 258조원가량 증발한 것으로 나타난 10일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 진행 중인 엔디비아 AI 서울 행사장 앞으로 참관객 등이 오가고 있다. 뉴스1

마이크로소프트(MS)의 창업자이자, IT 혁명의 상징으로 군림하던 빌 게이츠도 사내불륜 여파는 피하지 못했다. 그의 불륜 상대는 MS 엔지니어였다. MS 이사회는 2019년 말 로펌을 선임해 조사에 착수했다. 조사 과정에서 일부 이사들은 게이츠가 더는 이사로 남는 것이 적절하지 않다고 판단했고, 게이츠는 2020년 3월 조사가 끝나기 전에 이사회를 떠났다.

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