北, 정권 수립 78년 만에 인공기 비율 바꿨다

북한이 헌법을 개정해 국기의 세로 대 가로 비율을 1대 2에서 1대 1.65로 바꾼 것으로 확인됐다. 북한이 국기 비율을 변경한 것은 1948년 정권 수립 이후 처음이다.

지난 9월 19일 일본 나고야 미즈호 공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 개회식에서 북한 선수들이 입장하고 있다. 연합뉴스

13일 북한 대외선전매체 ‘내나라’에 게재된 개정 헌법을 보면, 국기 규정인 제166조는 “국기의 세로와 가로의 비는 1:1.65이다”라고 명시했다. 세로 길이를 기준으로 보면 가로 길이가 종전보다 17.5% 줄었다.

북한은 정권 수립 당시부터 국기의 세로 대 가로 비율을 1대 2로 규정해 왔다. 2023년 9월 최고인민회의 제14기 제9차 회의에서 개정한 헌법에도 이 비율이 명시돼 있었다.

인공기의 기본 도안은 유지됐다. 개정 헌법은 국기에 대해 “기발의 가운데에 넓은 붉은 폭이 있고 그 아래 위에 가는 흰 폭이 있으며 그다음에 푸른 폭이 있고 붉은 폭의 기대달린쪽 흰 동그라미 안에 붉은 오각별이 있다”고 설명했다.

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