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[속보] 이 대통령 국정 지지율 39%…전주 대비 2%p↓[한국갤럽]

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김수진 기자 sjkim@segye.com

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이재명 대통령과 정부와 자본시장 업계 관계자들이 13일 서울 여의도에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 국기에 경례하고 있다. 연합뉴스
이재명 대통령과 정부와 자본시장 업계 관계자들이 13일 서울 여의도에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 국기에 경례하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 전주 대비 소폭 하락해 다시 30%대로 떨어졌다는 여론조사 결과가 13일 나왔다.

 

한국갤럽이 지난 10일부터 12일까지 전국 만 18세 이상 1002명에게 실시한 이 대통령 직무 수행 평가 조사에서 '잘하고 있다'는 응답은 전주보다 2%p(포인트) 내린 39%로 나타났다.

 

'잘못하고 있다'는 부정 평가는 지난주와 같은 50%다. 의견을 유보한 응답은 10%였다.

 

긍정 평가는 권역별로 보면 서울 38%, 인천·경기 42%, 대전·세종·충청 33%, 전남광주·전북 65%, 대구·경북 28%, 부산·울산·경남 36%였다.

 

연령별로 보면 18~29세 24%, 30대 23%, 40대 45%, 50대 58%, 60대 43%, 70대 이상에서 37%의 지지율을 나타냈다.

 

이념 성향별로 보수층 17%, 중도층 38%, 진보층 65%가 이 대통령의 국정 수행을 긍정 평가했다.

 

긍정 평가 이유는 '경제/민생'(19%), '외교'(17%), '소통'(9%), '서민 정책/복지'(6%), '열심히 한다/노력한다'(5%), '전반적으로 잘한다'(4%), '직무 능력/유능함', '부동산 정책', '추진력/실행력/속도감'(이상 3%) 순으로 나타났다.

 

부정 평가 이유로는 '부동산 정책'(17%), '경제/민생'(15%), '도덕성 문제/본인 재판 회피'(12%), '국방/안보/대북'(7%), '전반적으로 잘못한다'(5%), '국고 낭비/추경/재정 확대', '독재/독단', '인사(人事)', '통합·협치 부족', '외교'(이상 3%) 등을 들었다.

 

이번 조사는 무선전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 10.1%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.


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