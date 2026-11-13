[속보] 이 대통령 국정 지지율 39%…전주 대비 2%p↓[한국갤럽]

이재명 대통령과 정부와 자본시장 업계 관계자들이 13일 서울 여의도에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 국기에 경례하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 전주 대비 소폭 하락해 다시 30%대로 떨어졌다는 여론조사 결과가 13일 나왔다.

한국갤럽이 지난 10일부터 12일까지 전국 만 18세 이상 1002명에게 실시한 이 대통령 직무 수행 평가 조사에서 '잘하고 있다'는 응답은 전주보다 2%p(포인트) 내린 39%로 나타났다.

'잘못하고 있다'는 부정 평가는 지난주와 같은 50%다. 의견을 유보한 응답은 10%였다.

긍정 평가는 권역별로 보면 서울 38%, 인천·경기 42%, 대전·세종·충청 33%, 전남광주·전북 65%, 대구·경북 28%, 부산·울산·경남 36%였다.

연령별로 보면 18~29세 24%, 30대 23%, 40대 45%, 50대 58%, 60대 43%, 70대 이상에서 37%의 지지율을 나타냈다.

이념 성향별로 보수층 17%, 중도층 38%, 진보층 65%가 이 대통령의 국정 수행을 긍정 평가했다.

긍정 평가 이유는 '경제/민생'(19%), '외교'(17%), '소통'(9%), '서민 정책/복지'(6%), '열심히 한다/노력한다'(5%), '전반적으로 잘한다'(4%), '직무 능력/유능함', '부동산 정책', '추진력/실행력/속도감'(이상 3%) 순으로 나타났다.

부정 평가 이유로는 '부동산 정책'(17%), '경제/민생'(15%), '도덕성 문제/본인 재판 회피'(12%), '국방/안보/대북'(7%), '전반적으로 잘못한다'(5%), '국고 낭비/추경/재정 확대', '독재/독단', '인사(人事)', '통합·협치 부족', '외교'(이상 3%) 등을 들었다.

이번 조사는 무선전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 10.1%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지