MS 서버 이상에 이메일·AI 서비스 대규모 차질… “사이버공격 정황 없어”

마이크로소프트(MS)의 일부 서버가 이용 불가 상태가 되면서 이메일과 인공지능(AI) 등 주요 온라인 서비스에 대규모 장애가 발생했다. 다만 현재까지 사이버 공격 정황은 확인되지 않았다.

12일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 MS는 이날 오전 10시40분쯤(한국시간 13일 오전 0시40분) 북미 지역 팀즈의 접속 장애 신고를 조사 중이라고 처음 공지했다. 온라인 서비스 장애 감시 사이트 다운디텍터에 집계된 아웃룩 관련 장애 신고는 오후 1시쯤 13만8058건으로 정점을 찍었다. 오후 6시에는 일부 서비스가 회복되는 조짐이 나타났지만, 영향을 받은 서버의 복구 작업은 계속됐다.

마이크로소프트(MS).AFP연합뉴스

MS는 일부 서버가 자동 상태 점검 과정에서 문제를 일으켜 이용 불가 상태가 된 것으로 파악했다. 점검 실패의 구체적인 원인은 밝혀지지 않았다. 미국 기술매체 와이어드와 보안 전문매체 시큐리티위크는 이번 장애가 사이버공격 때문이라는 정황은 확인되지 않았다고 전했다.

MS는 영향을 받은 서버를 재시작하고 접속 요청을 다른 인프라로 분산하는 등 복구에 나섰다. 회사는 이용자들의 프로그램이 서버에 다시 연결되면서 서비스가 점진적으로 정상화될 수 있다고 설명했다.

장애 여파는 MS 서비스를 연결해 사용하는 외부 AI 업체로도 번졌다. 오픈AI는 MS 연동 기능에서 새로운 연결이 실패하거나 도구가 정상적으로 작동하지 않는 문제를 조사 중이라고 공지했다. 앤트로픽도 외부 서비스 제공업체의 문제로 MS365 연동 기능에 장애가 발생했다고 밝혔다.

기업의 실적 발표 일정도 미뤄졌다. 미국 전기트럭 업체 워크호스그룹은 MS 장애에 따른 업무 차질을 이유로 이날 예정했던 3분기 실적 발표와 콘퍼런스콜을 오는 16일로 연기했다.

국내 기업에서도 서비스 이용에 차질이 빚어졌다. 한 국내 대기업은 임직원들에게 긴급 업무 공지를 보내 “MS 글로벌 장애로 현재 서비스 이용이 불가능한 현상이 발생하고 있다”고 안내한 것으로 알려졌다.

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