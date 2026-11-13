“‘GTA’도 안 나왔는데” 젠슨 황 퇴진에 화들짝…게이머들도 한숨

“‘GTA6’가 아직 나오지도 않았는데 가버리다니.”

젠슨 황 최고경영자(CEO)의 사임을 알린 미국 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아의 12일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 게시물에 한 해외 이용자가 이처럼 댓글을 달았다.

해당 댓글은 수천개의 ‘좋아요’를 받았다. ‘가죽 재킷이 그리울 것’이라거나 ‘빌 게이츠가 마이크로소프트를 떠난 것과 같다’는 댓글에도 비슷한 반응이 이어졌다.

13일 오전 서울 용산구의 한 전자상가 컴퓨터 부품 판매점에 엔비디아의 그래픽카드 지포스 제품이 놓여 있다. 김동환 기자

엔비디아를 세계적인 AI 반도체 기업으로 키운 황 CEO의 퇴진에 해외 이용자들이 아쉬움을 나타낸 대목이다.

이용자들의 액션 어드벤처 게임 ‘GTA 시리즈’ 언급은 엔비디아가 AI 산업의 상징으로 자리 잡기 훨씬 전부터 그래픽카드 ‘지포스(GeForce)’로 PC 게임 이용자들 기억에 자리한 것과 무관치 않다.

수많은 게이머가 지포스 그래픽카드의 성능 향상과 함께 PC 게임의 발전을 경험해온 만큼, 황 CEO의 퇴진을 한 시대를 함께한 인물의 퇴장으로 받아들인 것으로 풀이된다.

엔비디아가 AI 발전에 기여하는 회사로 이름이 널리 알려져 있지만, 게임 속 가상세계를 현실에 가깝게 구현하고자 했던 노력을 이용자들은 더 되새긴 셈이다.

엔비디아와 지포스의 역사는 1990년대 말 PC 게임의 3차원(3D) 그래픽 경쟁과 맞물려 있다.

1993년 황 CEO 등이 공동 창업한 엔비디아는 1999년 ‘지포스 256’을 출시하며 GPU(그래픽처리장치) 시장을 개척했다.

CPU와 별도로 그래픽 연산을 전담하는 GPU는 게임 화면의 질감과 조명, 입체감을 높이는 핵심 장치로 자리 잡았다.

지난 12일 서울 강남구의 엔비디아 코리아 사무실에서 직원 등이 오가고 있다. 뉴스1

2001년 ‘지포스3’는 개발자가 빛과 표면 등을 자유롭게 구현할 수 있는 프로그래머블 셰이더 기술을 도입해 게임 그래픽의 표현 범위를 넓혔다.

2006년에는 ‘지포스 8800’과 GPU의 범용 연산을 가능하게 하는 소프트웨어 플랫폼 CUDA를 공개했다.

게임 그래픽에 집중됐던 GPU의 활용 범위를 과학 연구와 공학 계산 등으로 넓힌 것으로, 훗날 AI 학습에 GPU가 핵심 장치로 쓰이는 기반이 됐다.

게임 업계 내에서의 엔비디아와 황 CEO의 과거 위상은 외신 보도에서도 확인된다.

미국 LA타임스는 2002년 1월 ‘엔비디아, 최고의 전성기를 누리다(Nvidia Is on Top of Its Game)’라는 제목 기사에서 황 CEO가 회사 로고가 새겨진 티셔츠만 입고 거리를 걸어도 게임 이용자들이 사인을 요청하는 인물로 소개했다.

고성능 그래픽칩이 들어간 그래픽카드 하나에 수백달러를 지불하는 열성 게이머들이 그를 알아봤다는 의미다.

미국 경제전문지 포브스도 2007년 12월 ‘Shoot To Kill(승부수를 던지다)’이라는 제목의 기사에서 황 CEO와 게이머들의 각별한 관계를 조명했다.

특히 그의 아들이 엔비디아 신형 그래픽카드 혹평을 읽고 아버지에게 ‘분발 하셔야겠다(I think you need to kick it up a notch)’는 메모를 남겼다는 일화가 대표적이다.

포브스는 당시 엔비디아가 데스크톱 PC 그래픽카드 시장의 62%를 차지했다고 전하면서, 수천만명의 게임 마니아들이 엔비디아 제품에 의존한다고 소개했다.

지난 6월9일 당시 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 4박5일간의 방한을 마친 후, 서울 강서구 김포비즈니스항공센터를 통해 출국하기 앞서 취재진 질문을 귀 기울여 듣고 있다. 뉴시스

엔비디아가 SNS 공지에서 황 CEO의 ‘사임(resign)’이라고 밝혔지만, 중국 스파이 의혹이 제기된 여성과의 혼외 관계 논란 등에 휘말린 황 CEO가 사실상 ‘해임’된 것으로 관련 업계나 외신들은 보고 있다.

미국 월스트리트저널이나 블룸버그 등 외신들도 같은 맥락에서 ‘해임(ousted)’이라는 표현을 썼다.

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