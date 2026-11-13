가정폭력 신고 3년간 세 차례나… 아내 살해한 80대 현행체포

서울 양천구에서 70대 아내를 살해한 혐의로 체포된 80대 남성 부부와 관련해 최근 3년간 세 차례 가정폭력 신고가 접수됐던 것으로 확인됐다.

서울 양천경찰서는 13일 살인 혐의로 80대 남성 A씨를 현행범 체포해 조사하고 있다고 밝혔다. A씨는 이날 오전 2시쯤 양천구 신월동의 한 주택에서 아내를 살해한 혐의를 받는다.

서울양천경찰서 출입구의 모습. 연합뉴스

A씨는 범행 이후 경찰에 직접 전화해 “아내가 나를 죽이려고 해서 내가 아내를 죽였다. 내가 범인이다”라고 말한 것으로 전해졌다. 출동한 경찰은 오전 2시20분쯤 현장에서 A씨를 붙잡았다.

이들 부부와 관련한 가정폭력 신고는 2024년부터 올해까지 매년 한 차례씩 총 세 차례 접수됐다. 상대방이 자신을 때리려 한다는 취지의 신고였던 것으로 파악됐다.

이들 부부는 단둘이 생활했으며, 딸은 해외에 거주 중인 것으로 파악됐다. A씨는 정신적으로 온전하지 않은 상태였다는 전언이 있으나, 치매 등 구체적인 진단 여부는 확인되지 않았다.

경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위 등을 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.

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