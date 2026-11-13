국립현대미술관장 신임 관장에 기혜경 홍익대 교수 임명

국립현대미술관장에 기혜경 홍익대 미술대학원 교수가 임명됐다.

기혜경 국립현대미술관 신임 관장. 문화체육관광부 제공

13일 문화체육관광부에 따르면 경기 이천 출신인 기 신임 관장은 이화여대 영문학과를 졸업하고, 홍익대 대학원 미술사학과에서 한국 근현대미술사 연구로 석박사 학위를 받았다. 국립현대미술관 학예연구사, 서울시립미술관 북서울미술관 운영부장, 부산시립미술관장 등을 역임하고 2023년부터 홍익대 교수로 재직했다. 신임 관장 임기는 2029년 11월까지 3년이다. 최휘영 문화체육관광부 장관은 이날 임명식에서 "미술관 현장과 학계를 두루 거친 신임 관장이 그간 쌓아 온 다양한 경험을 바탕으로, 국민 곁으로 한층 가까이 다가가고 세계와 함께 호흡하는 국립현대미술관을 만들어 주기를 기대한다"고 당부했다.

기 관장은 "밖에서 보는 것과 안에서 해야 하는 것은 다르다고 생각한다"며 "큰 청사진은 있지만 바로 대입하기보다는 조직 진단을 하고,직원들이 생각하는 미술관상과 미술관이 가진 역량 등을 분석하고 조율한 다음 연말이나 연초에 구체적으로 어떻게 운영할지 발표하겠다"고 언론을 통해 소감을 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지