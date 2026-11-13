G7, ‘北비핵화’ 성명에 北 “실현 불가… 핵보유 절대불변”

북한이 ‘완전한 북한 비핵화’ 의지를 재확인한 주요 7개국(G7) 외교장관 공동성명에 “실현시킬 수 없다”며 핵 보유 의지를 거듭 드러냈다.

12일 조선중앙통신에 따르면 최선희 북한 외무상은 담화를 통해 “핵보유가 국권 보장의 최상의 담보라는 우리의 평가와 입장은 절대불변”이라며 “우리 국가의 헌법적 권리에 대한 G7의 악의적인 비난 행태를 강력히 규탄 배격하며 그 무엇에도 흔들리지 않을 조선민주주의인민공화국의 확고부동한 핵보유 의지를 다시 한번 가장 명백히 재천명한다”고 밝혔다.

최선희 북한 외무상. 연합뉴스

이어 “미국이나 영국과 같이 군사적 핵기술의 불법 전파로 지역과 세계의 안보환경에 엄중한 핵위혐을 조성하는 나라들, 일본처럼 신군국주의 야망 실현을 위해 핵무장화를 기도하는 전패국이 활개 치는 G7은 그 누구의 핵문제에 대해 거론하거나 평가를 달 자격이 없다”고 비난했다.

앞서 미국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 캐나다 7개국 외교장관들은 프랑스 파리에서 열린 G7 외교장관 회의를 마치고 11일(현지시간) 낸 공동성명에서 “북한의 불법적 핵무기와 탄도 미사일 프로그램을 강력히 규탄하고 관련된 모든 유엔 안전보장이사회 결의에 따라 북한의 완전한 비핵화를 실현하겠다는 의지를 재확인했다”고 했다.

장관들은 “전쟁을 지속 가능하게 하는 러시아에 대한 북한과 이란의 군사 지원, 중국의 무기와 군사 훈련, 이중용도 부품 제공을 규탄한다”며 “이들 국가에 계속 조치를 취할 뜻을 분명히 했다”고도 밝혔다. 또 북한에 러시아 지원을 즉각 중단하고 파병한 병력을 철수하라고 촉구하는 반면 북한의 가상화폐 탈취와 사이버 범죄, 해외 노동자 파견 프로그램에도 우려를 표명하고 납치 문제도 즉각 해결할 필요가 있다고 강조했다.

이에 최 외무상은 “조선민주주의인민공화국의 핵보유는 유엔 헌장에 명시돼 있는 자위권에 전적으로 부합되는 합법적이며 정당한 주권 행사로서 그에 대한 부정은 곧 진리에 대한 부정이며 조선민주주의인민공화국과의 대결을 목적한 적대적 의사의 숨김없는 노출”이라고 주장했다.

그러면서 “조선반도 지역의 평화와 안정을 보장할 수 있는 유일한 방도는 이론적으로나 실천적으로 실현시킬 수 없는 ‘비핵화’ 문제를 제창하는 데 있는 것이 아니라 조선민주주의인민공화국의 헌법적 지위를 존중하는 데 있다”고 부연했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지