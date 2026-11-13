‘젠슨 황 쇼크’에도 국내 증시 선방…코스피·코스닥 상승 출발

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 사임이란 악재를 딛고 코스피는 13일 상승 출발했다.

한국거래소에 따르면 코스피 지수는 이날 오전 9시40분 기준 전날보다 103.71포인트(1.94%) 오른 5446.44다. 지수는 전장 대비 109.68포인트(2.05%) 오른 5452.41로 출발해 장 초반 한때 3.03% 오른 5504.44까지 뛰며 5500선을 넘어선 뒤 하락 흐름을 보이고 있다. 개인 순매도세가 5거래일 연속 유지된 가운데 개인과 외국인이 순매수 흐름을 보이며 초반 지수 상승을 주도했다. 국내 반도체 투톱인 삼성전자(2.16%)와 SK하이닉스(2.63%)도 상승세를 유지하고 있다.

코스피가 장 초반 2% 넘게 오르고 있는 13일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

이날 국내 증시는 엔비디아발 삭풍을 맞을 것으로 예상됐다. 간밤 엔비디아 이사회는 성명을 통해 황 CEO가 CEO 및 이사직에서 즉각 물러난다고 밝혔다. 황 CEO는 최근 잇따른 불륜 스캔들로 파장을 일으켰다.

여파는 증시로 이어졌다. 뉴욕증시는 3대 주가지수가 모두 내렸다. 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 189.40포인트(0.36%) 내렸고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수는 각각 0.35%, 0.39% 하락한 채 마감했다. 엔비디아 주가 역시 4.34% 하락했으며 필라델피아 반도체지수는 0.54% 떨어졌다.

중동 불안감이 다시 커지며 국제유가가 오른 점도 증시엔 악재로 분석됐다. 12월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 전장보다 2.55% 올랐고, 브렌트유 1월 인도분 선물은 3.30% 상승했다.

그럼에도 국내 증시는 외국인과 기관 매수세에 힘입어 선방하는 모습이다. 오히려 황 CEO가 사임한 것이 시장의 불확실성을 걷어내고, AI 산업 전반에 큰 영향을 끼치지 않을 거란 전망이 힘을 얻은 영향으로 분석된다.

같은 시각 코스닥 지수도 24.18포인트(3.47%) 오른 720.71을 보이고 있다.

한지영 키움증권 연구원은 “중요한 건 이 사태가 AI 생태계 전반에 악영향을 얼마나 주는 지인데, 다행히도 아직은 AI 성장성 훼손, 그래픽처리장치(GPU) 수요 감소와 같은 악재 확산으로 연결하지 않고 있는 분위기”라며 “오늘 국내 증시는 젠슨 황 사임 이슈 등 대외 부담 요인에도 관련 악재 일부 선반영, 저가 매수세 유입 등이 지수 하단을 제한하면서 업종 차별화 장세를 보일 것”이라고 전망했다.

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