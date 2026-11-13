서인영, 우울증 극복한 이유 있었다…“남자친구 덕분에 다시 일할 수 있어”

E채널 예능 프로그램 ‘서인영의 유행꼰대’ 화면 캡처

가수 서인영이 남자친구의 변함없는 응원 덕분에 우울증을 이겨내고 다시 활동할 수 있었다고 고백했다.

지난 12일 방송된 E채널 예능 프로그램 ‘서인영의 유행꼰대’에서는 서인영, 정형돈, 미미미누가 ‘불안’을 주제로 이야기를 나눴다.

이날 방송에서는 상담가 이호선 교수가 연예계에서 안정감을 주는 남편으로 가수 이효리의 남편 이상순을 꼽았던 일화가 소개됐다.

함께 공개된 영상에서 이효리는 과거 유튜브 예능에 출연해 남편 이상순의 든든한 응원을 언급했다. 그는 “오빠, 나 이제 40살 지나가는데 지금 안 하면 못 하지 않을까라고 물으면 ‘아니, 넌 50살, 60살에도 할 수 있어’라고 격려해 준다”고 밝혔다.

이를 본 서인영은 이상순에 대해 “인내를 갖고 잘 기다려 주는 것 같다”며 공감했다.

이어 자신에게 가장 큰 안정감을 주는 사람이 누구냐는 질문에는 망설임 없이 “남자친구”라고 답했다.

서인영은 연인과 오랜 시간 만남을 이어올 수 있었던 이유 역시 안정감 때문이라고 설명했다. 특히 “효리 언니의 말에 공감하는 게, 우울증을 이겨내고 다시 일할 수 있었던 것도 남자친구 덕분”이라고 털어놨다.

남자친구가 평소 자신에게 “할 수 있다”, “해보고 이야기하자”는 말을 건네며 끊임없이 용기를 줬다는 것. 서인영은 연인의 따뜻한 격려와 변함없는 지지가 힘든 시간을 이겨내고 다시 활동할 수 있었던 원동력이 됐다고 전했다.

한편 서인영은 2023년 사업가와 결혼했으나 이듬해 이혼했다. 이후 새로운 인연을 만나 사랑을 키워왔으며, 오는 12월 26일 6살 연상의 사업가인 최지훈 엔피 대표와 결혼식을 올릴 예정이다. 힘든 시간을 지나 새로운 출발을 앞둔 서인영이 방송을 통해 전한 솔직한 고백에 관심이 모이고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지