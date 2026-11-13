곽튜브 “나를 움직인 건 복수심”…학폭 가해자 실명 공개 고민하기도

여행 크리에이터 겸 방송인 곽튜브(본명 곽준빈)가 과거 학교폭력 가해자들의 실명을 시상식에서 공개하려 했다고 사실을 털어놨다.

곽튜브는 EBS 인터뷰 콘텐츠 ‘블랭크(BLANK)’에 출연해 학창 시절 겪었던 학교폭력 피해와 이를 극복한 과정을 이야기했다. 오는 13일 공개되는 이번 영상에서 그는 학교폭력으로 학업을 중단한 19세 청소년 이유원을 만나 서로의 경험을 나눴다.

곽튜브는 초등학교 6학년 때부터 고등학교 시절까지 지속적으로 괴롭힘을 당했다고 밝혔다. 부모에게도 피해 사실을 알리지 않았던 그는 학교를 자퇴한 뒤에도 가해자들로부터 “찾아서 죽여버리겠다”는 협박을 받았다고 전했다.

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가해자들이 자신을 찾아올 수 있다는 두려움에 약 4개월 동안 집 밖으로 나가지 못하기도 했다. 이후 검정고시 학원에 등록했지만, 교실에 앉아 있는 학생들이 과거 자신을 괴롭혔던 이들과 겹쳐 보여 보름 만에 학원을 그만뒀다. 검정고시는 혼자 공부해 평균 86점으로 합격했다.

힘든 시간을 버티게 한 원동력으로는 해외 진출에 대한 꿈과 축구에 대한 관심을 꼽았다. 특히 “나를 괴롭혔던 사람들보다 더 성공하고 싶다는 복수심이 새로운 도전에 나서는 계기가 됐다“고 설명했다.

곽튜브는 방송 신인상을 받았을 당시 시상식에서 수상 소감을 발표하면서 과거 자신을 괴롭혔던 가해자 4명의 이름을 직접 언급할 생각이었다고도 밝혔다. 그러나 “막상 무대에 올라 트로피를 손에 쥐자 자신에게 도움을 준 사람들과 감사해야 할 이들의 얼굴이 먼저 떠올랐다”고 덧붙였다.

인터뷰에서 곽튜브는 자신과 비슷한 학교폭력 피해를 겪은 이유원에게도 응원의 말을 건넸다. 가수를 꿈꾸며 오디션에 도전하고 있는 이유원의 노래를 듣고 자신의 취업 면접 경험을 들려주며 포기하지 말고 계속 도전하라고 조언했다. 또 이유원이 향후 자신의 유튜브 채널을 만들면 직접 출연하겠다는 약속도 했다.

EBS ‘블랭크’는 학교 밖에서 자신만의 길을 만들어온 선배와 학교를 떠난 청소년이 만나 삶과 선택에 관한 이야기를 나누는 인터뷰 콘텐츠다. 곽튜브 편은 13일 오후 5시 유튜브 채널 ‘EBSCulture’와 학교 밖 청소년 전용 플랫폼 유스 캠퍼스를 통해 공개된다.

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