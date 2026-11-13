HJ중공업, 영업이익 8배 증가… 3분기 누적 1554억원

HJ중공업이 조선부문의 고부가가치 선박 건조 확대와 특수선 사업 호조에 힘입어 올해 3분기 누적 영업이익을 지난해 같은 기간보다 8배 이상 끌어올렸다. 매출액도 2조원을 돌파하는 등 조선과 건설 양대 사업부문의 안정적인 운영을 바탕으로 가파른 실적 개선세를 보이고 있다.

HJ중공업은 올해 3분기 연결 기준 누적 매출액 2조44억원, 영업이익 1554억원, 당기순이익 1306억원을 기록했다고 13일 밝혔다.

HJ중공업 서울 사옥. HJ중공업 제공

지난해 같은 기간과 비교하면 매출액은 1조3701억원에서 46.3% 증가했고, 영업이익은 166억원에서 8배 이상, 당기순이익은 29억원에서 44배 이상 늘었다.

실적 개선을 이끈 것은 조선부문이다. 친환경·고부가가치 컨테이너선 건조가 본격화하면서 상선 사업의 매출과 수익성이 개선됐고, 미 해군 함정 유지·보수·정비사업(MRO)을 비롯한 특수선 사업도 안정적인 수익 창출에 힘을 보탰다.

조선부문은 3분기 누적 매출액 1조1297억원으로 전년 동기(6005억원)보다 88.1% 증가했다. 영업이익도 1497억원을 기록해 회사 전체 영업이익의 대부분을 차지했다. 환율 하락과 하계휴가·추석 연휴에 따른 조업일수 감소에도 도크 가동률과 공정 효율을 높여 생산성을 유지한 결과다.

건설부문도 3분기 누적 매출액 8742억원, 영업이익 56억원을 기록하며 흑자 기조를 이어갔다. 공공공사와 토목, 주택사업을 중심으로 안정적인 사업 기반을 유지한 데 따른 것이다.

HJ중공업은 건설부문에서 공공공사와 도시정비사업 등 경쟁력 있는 분야를 중심으로 수익성 위주의 선별 수주를 이어갈 방침이다. 또 철저한 원가관리와 현장 운영 효율화를 통해 수익구조도 개선할 계획이다.

HJ중공업 부산 영도조선소 전경

HJ중공업 관계자는 “고부가가치 선박 매출 비중 확대와 특수선 사업을 바탕으로 조선부문이 성장했고, 건설부문의 안정적인 수주와 사업 운영도 실적 호조를 뒷받침했다”며 “양대 사업부문의 경쟁력을 강화하고 수익성 중심 경영을 통해 성장세를 이어가겠다”고 말했다.

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