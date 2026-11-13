“기분 나쁘게 왜 쳐다봐”… 버스 안에서 고교생 폭행한 현직 소방관 벌금형

자신을 기분 나쁜 표정으로 쳐다봤다는 이유만으로 시내버스 안에서 고등학생을 폭행해 전치 3주의 상해를 입힌 현직 소방관이 벌금형을 선고받았다.

부산지법 동부지원 형사2단독 이윤규 판사는 상해 혐의로 기소된 부산지역 소방관 A씨에게 벌금 300만원을 선고했다고 13일 밝혔다.

A씨는 지난 4월9일 오후 10시55분쯤 부산 남구의 한 버스정류장에 정차한 시내버스 안에서 17세 B군의 얼굴을 주먹으로 한 차례 때린 혐의로 재판에 넘겨졌다.

당시 A씨는 B군이 자신을 기분 나쁜 표정으로 쳐다봤다는 이유로 순간적으로 화를 참지 못하고 폭행한 것으로 파악됐다. 이로 인해 B군은 눈 주변 타박상 등 전치 3주의 상해를 입었다.

재판부는 “피고인은 별다른 이유 없이 피해자를 때려 상해를 가하고 뒤따라온 피해자에게 범행을 부인하는 등 죄질이 좋지 않다”면서 “피해자도 피고인의 엄벌을 탄원하고 있다”고 밝혔다. 그러면서 “다만 피고인이 아무런 범죄 전력이 없는 초범인 점 등을 참작해 형을 정했다다”고 양형 이유를 설명했다.

한편 부산소방본부는 지난 6월 A씨에 대해 징계 조치를 내렸으나, 구체적인 징계 내용은 관련 법령상 공개할 수 없다고 밝혔다.

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