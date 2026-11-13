이상순, 미주신경 기능 저하 후유증 고백…“오래 서 있기 힘들다”

MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다' 제공

가수 겸 기타리스트 이상순이 건강 문제로 장시간 서 있는 것이 힘들다고 털어놨다.

이상순은 지난 12일 방송된 MBC FM4U ‘완벽한 하루 이상순입니다’에서 게스트로 출연한 밴드 페퍼톤스의 신재평, 이장원과 공연에 관한 이야기를 나눴다.

이날 페퍼톤스는 공연 중 관객과 함께 노래를 부르는 순간에 큰 희열을 느낀다고 밝혔다. 신재평은 최근 발표한 곡 ‘라이더스’에 관객들이 함께 참여하는 부분이 있다며, 해당 순간이 특히 벅차다고 설명했다.

이어 페퍼톤스는 대부분의 공연을 스탠딩 방식으로 진행하지만 연말 공연은 관객들이 앉아서 관람할 수 있다고 소개했다.

이를 들은 이상순은 “스탠딩이라고 하면 안 가려고 했다”며 “제가 건강 이슈로 서 있는 걸 힘들어한다”고 말했다. 동료들의 공연 이야기를 나누던 중 자신의 건강 상태를 솔직하게 전한 것.

이상순이 건강 문제를 공개한 것은 이번이 처음이 아니다. 그는 지난 8월 컨디션 난조로 라디오 진행을 잠시 중단해 팬들의 걱정을 샀다. 이후 9월 자신의 SNS를 통해 미주신경 기능 저하라는 신경계 증상으로 의료진에게 안정이 필요하다는 권유를 받았다고 밝혔다.

당시 이상순은 건강 회복을 위해 라디오를 쉬고 휴식에 집중하고 있다는 소식을 전했다. 약 한 달간 안정을 취한 그는 지난달 다시 DJ석으로 돌아와 청취자들과 만나고 있다.

DJ 복귀 이후에도 자신의 건강 상태를 숨김없이 이야기하는 이상순의 모습에 팬들의 응원이 이어지고 있다.

한편 이상순은 2013년 가수 이효리와 결혼했다. 기타리스트이자 싱어송라이터로 활동해 온 그는 라디오 DJ로도 청취자들과 소통하며 꾸준히 대중과 만나고 있다.

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