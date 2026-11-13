경북 경산 골판지 공장서 큰불…11시간 30분 만에 진화

경북 경산시의 한 골판지 제조 공장에서 발생한 화재가 11시간 30여 분 만에 완전히 진화됐다.

13일 경북소방본부 등에 따르면 전날 오후 8시1분쯤 경산시 진량읍 선화리에 있는 골판지 상자 제조 공장에서 불이 났다.

소방당국이 경산 골판지 공장 화재 현장에서 진화 작업을 벌이고 있다. 경북도소방본부 제공

신고를 받고 출동한 소방 당국은 ‘대응 1단계’를 발령하고 진화 작업에 나섰다. 불길은 화재 발생 2시간40여 분 만인 오후 10시44분쯤 초기 진화됐다.

이후 당국은 굴삭기 등 중장비를 동원해 공장 철거 및 잔불 정리 작업을 이어갔으며, 화재 발생 11시간34분 만인 이날 오전 7시35분 완진에 성공했다.

이번 화재로 인명피해는 발생하지 않았지만 창고 2개 동(각각 625㎡, 1546㎡)이 전소되고 인근 공장 벽면 일부가 불에 탔으며, 창고 내부에 보관 중이던 골판지 등 물품이 소실돼 소방서 추산 8억4800여만 원의 재산 피해가 났다.

경찰과 소방 당국은 공장 내 분전반에서 전기적 요인으로 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다.

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