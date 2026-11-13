‘취권’서 성룡과 맞붙은 황정리 별세…향년 82세

사진=연합뉴스 제공

영화 ‘취권’에서 성룡과 맞붙으며 강렬한 인상을 남긴 원로 액션배우 겸 무예인 황정리 세계무술총연합회 총재가 별세했다. 향년 82세.

13일 영화계와 김진용 전 황정리세계무술총연합회 의장의 SNS 등에 따르면 황정리는 지난 12일 오전 자택에서 쓰러져 서울성모병원 응급실로 이송됐으나 끝내 의식을 회복하지 못하고 세상을 떠났다.

1944년 경남 함양에서 태어난 고인은 태권도 사범 출신으로, 태권도 9단과 종합무술 10단의 경력을 지닌 무예인이었다. 1974년 영화 ‘돌아온 외다리’로 데뷔한 뒤 1976년 오사원 감독의 ‘남권북퇴’를 통해 홍콩 영화계에 진출했다.

이후 ‘사형도수’(1978), ‘취권’(1978), ‘사망탑’(1980) 등 다수의 무술영화에 출연하며 이름을 알렸다. 30여 년간 한국과 홍콩을 오가며 340여 편의 작품에 출연한 그는 태권도를 바탕으로 한 빠르고 강력한 발차기로 해외 영화 팬들의 사랑을 받았다. 특히 화려하면서도 절도 있는 발차기 실력으로 ‘발차기의 제왕’이라는 별칭을 얻었다.

고인의 대표작은 단연 성룡 주연의 ‘취권’이다. 극 중 악역 염철심을 연기한 황정리는 성룡과 펼친 일대일 대결에서 압도적인 발차기 실력을 선보이며 관객들에게 깊은 인상을 남겼다. 두 배우의 대결 장면은 지금까지도 홍콩 무술영화를 대표하는 명장면으로 회자된다.

특히 황정리는 ‘취권’의 탄생과 성룡의 성장에도 특별한 역할을 한 것으로 알려졌다. 술 취한 사람의 움직임에서 취권의 아이디어를 얻어 감독에게 작품화를 제안했으며, 당시 신인이었던 성룡을 주인공으로 추천한 인물이기도 하다. 이후 세계적인 스타로 성장한 성룡 역시 황정리를 각별한 은인으로 대했다.

배우 활동뿐 아니라 연출과 무술 지도 분야에서도 활약했다. 1983년 영화 ‘광동살무사’를 통해 감독으로 데뷔했으며, SBS 드라마 ‘모래시계’(1995)의 무술감독으로 참여하는 등 국내 영화와 방송에서도 존재감을 드러냈다.

무예인으로서의 활동도 꾸준히 이어갔다. 베트남전 파병 부대에서 태권도 교관을 맡았으며, 미주와 유럽, 중남미 등 세계 각지를 돌며 태권도와 한국 무술을 알리는 데 힘썼다.

홍금보와 양자경 등 홍콩 유명 배우들에게 태권도를 가르친 일화로도 잘 알려져 있다. 이후 세계무술총연합회 총재와 국기원 세계태권도본부 홍보대사 등을 역임하며 국제 무예 교류에 앞장섰다.

김진용 전 황정리세계무술총연합회 의장은 고인의 별세 소식을 전하며 “세계 무예계의 큰 별, 황정리 총재님께서 별세하셨다”고 애도했다. 이어 “대한민국을 넘어 세계 무술영화의 역사에 뚜렷한 발자취를 남기셨다”며 고인의 업적을 기렸다.

한편 고인의 빈소는 서울성모병원 장례식장 13호실에 마련됐다. 발인은 오는 15일 오전 8시 50분이며, 장지는 이천호국원이다.

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