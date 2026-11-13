젠슨 황 사퇴 후폭풍…엔비디아 주가 4.3% 하락, 삼성전자·SK하이닉스 향방은?

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난해 12월 3일(현지시간) 미국 워싱턴DC 국회의사당에서 열린 상원 은행위원회 회의에 앞서 취재진과 대화하고 있다. 로이터연합뉴스

인공지능(AI) 반도체 시장을 호령하던 젠슨 황(63) 엔비디아 최고경영자(CEO)가 불륜 스캔들과 대중 반도체 밀반출 연루 의혹 끝에 창업 33년 만에 불명예 퇴진하면서 국내 자본시장과 반도체 업계에 거센 후폭풍이 불고 있다.

12일(현지시간) 엔비디아 이사회는 성명을 내고 황 전 CEO가 사장 겸 CEO와 이사직에서 즉각 물러나고, 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO) 겸 수석부사장이 임시 CEO를 맡는다고 밝혔다. 이사회는 공식적으로 ‘사임(resign)’이라고 표현했지만, 월스트리트저널(WSJ)과 블룸버그 등 주요 외신들은 사실상 ‘해임(ousted)’으로 해석했다. 특히 이사회가 창립 이래 처음으로 하비 C. 존스 이사를 초대 이사회 의장으로 선임하면서, 황 전 CEO 중심의 ‘1인 지배구조’는 공식적으로 막을 내리게 됐다.

결정타는 사내 윤리 위반이었다. 황 전 CEO는 지난 8일 미 정보당국이 중국 스파이로 의심하는 싱가포르 기업 메가스피드 전직 임원 앨리스 황과의 혼외 관계를 인정하고 사과한 바 있다. 그러나 직속 보고 라인인 킴벌리 파월 엔비디아 헬스케어 부문 부사장과도 부적절한 관계를 맺어온 사실이 추가로 드러나면서, 이사회가 전격적인 교체를 결단한 것으로 전해졌다.

퇴진 소식 직후 뉴욕증시에서 엔비디아 주가는 장 초반 10% 이상 폭락하며 출렁였으나, 저가 매수세가 일부 유입되면서 정규장 기준 전 거래일 대비 4.3% 하락 마감했다.

국내 증시와 서학개미들도 긴장하고 있다. 최근 엔비디아 주가 조정기를 틈타 저가 매수에 나섰던 개인투자자들은 예상치 못한 ‘오너 리스크’에 직면했다. 시장에서는 정식 후임 CEO 선임 전까지 단기 주가 변동성이 커질 수밖에 없다는 우려와, AI 인프라 투자 수요 자체가 꺾인 것은 아니라는 신중론이 교차한다.

10일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 엔비디아 AI 데이 서울 2026에서 참관객들이 부스 체험을 하고 있다. 연합뉴스

삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 업계는 당장 고대역폭메모리(HBM) 공급 계약에 차질은 없을 것으로 보고 있다.

존스 신임 의장이 “회사의 운영과 고객에 대한 약속, 제품 개발 계획이 차질 없이 이어질 것”이라고 강조한 데다, 차세대 AI 가속기용 HBM 물량은 이미 내년치까지 계약이 완료된 상태기 때문이다. 다만 미 의회가 메가스피드의 엔비디아 칩 중국 우회 반출 의혹과 관련해 진상 규명에 나선 만큼, 향후 미국의 대중 수출 통제와 공급망 보안 검증이 한층 까다로워질 가능성이 크다.

업계의 시선은 오는 17일(현지시간) 예정된 엔비디아의 2027회계연도 3분기 실적(2026년 8~10월) 발표로 쏠리고 있다.

황 전 CEO 없이 치르는 첫 공식 실적 설명회에서 임시 경영진이 내놓을 차세대 칩 로드맵과 HBM 수요 전망이 향후 K-반도체 주가와 업황의 향방을 가를 분수령이 될 전망이다.

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