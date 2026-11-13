탈북 유튜버 김서아, 기쁨조 최종 후보까지 올랐다…“3명 중 2명 탈락”

MBN ‘특종세상’ 화면 캡처

탈북 유튜버 겸 신인 배우 김서아가 북한에서 기쁨조 후보로 선발돼 수년간 심사를 받았던 과거를 공개했다.

지난 12일 방송된 MBN ‘특종세상’에서는 한국 정착 7년 차를 맞은 김서아의 일상이 공개됐다.

현재 필라테스 강사로 활동하며 배우를 꿈꾸고 있는 김서아는 이날 오디션 현장을 찾아 자신의 한국무용 실력을 선보였다. 북한에서부터 무용과 연기에 관심을 갖고 배우의 꿈을 키워왔다는 그는 과거 기쁨조 후보로 발탁됐던 일화를 전해 눈길을 끌었다.

김서아는 “11세 때부터 계속 뽑혀서 다녔다. 중앙당에 불려 가 심사도 받고 면담도 하는 과정을 만 17세까지 계속했다”고 밝혔다.

이어 “마지막 면담이 하나 남았었다. 3명이 같이 올라가서 저를 포함한 2명이 떨어지고 1명이 기쁨조로 갔다”고 설명했다. 어린 나이부터 오랜 기간 심사 과정을 거쳤지만 결국 최종 선발에서는 탈락했다는 것.

이후 김서아의 인생은 또 한 번 크게 바뀌었다. 만 18세 무렵 외화벌이를 위해 캄보디아의 북한 식당으로 파견된 그는 그곳에서 한국인 사업가를 만나게 됐고, 현재의 남편과 인연을 맺었다.

처음 한국행을 제안받았을 당시에는 보위부에 신고하겠다며 거부했지만, 이후 마음을 바꾸고 탈북을 결심했다. 자유를 찾아 나서는 과정에서 3층 건물에서 뛰어내리는 위험한 상황까지 겪었다고 밝혀 당시의 절박했던 순간을 짐작하게 했다.

한국에 정착한 뒤에도 쉽지만은 않았다. 북한 말투 때문에 취업 면접에서 어려움을 겪는 등 편견과 마주해야 했지만, 무용 전공을 살려 필라테스 강사로 자리 잡으며 새로운 삶을 일궈냈다.

배우라는 오랜 꿈도 포기하지 않았다. 대학에서 연기를 공부한 김서아는 영화 ‘휴민트’ 등에 출연하며 배우로서 활동 영역을 넓히고 있다. 이날 방송에서도 오디션에 도전하며 연기를 향한 열정을 드러냈다.

하지만 밝은 모습 뒤에는 가슴 아픈 가족사가 자리하고 있었다. 자신의 탈북 이후 북한에 남겨진 부모님이 탄광마을로 추방됐으며, 아버지는 이듬해 심장마비로 세상을 떠났고 어머니 역시 뇌혈전으로 투병하다 지난해 별세했다고 밝혔다.

김서아는 부모님과 나눴던 마지막 대화도 떠올렸다. 그는 스물한 살 무렵 아버지에게 “너무 밉다”고 모진 말을 했고, 아버지 역시 “이제 너는 내 딸이 아니다”라고 화를 냈던 것이 마지막이었다고 털어놨다.

이어 “죄책감 때문에 우는 것조차 불효 같다는 생각이 든다”고 고백하며 눈물을 보였다.

북한에서 배우의 꿈을 키웠던 소녀는 이제 한국에서 새로운 인생을 살아가며 다시 무대와 카메라 앞에 서고 있다. 탈북 이후 겪은 수많은 우여곡절 속에서도 꿈을 놓지 않은 김서아의 이야기가 시청자들에게 깊은 여운을 남겼다.

한편 MBN ‘특종세상’은 다양한 분야에서 살아가는 인물들의 특별한 인생 이야기를 전하는 프로그램으로, 매주 목요일 오후 9시 10분 방송된다.

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