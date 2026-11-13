백악관 1.6㎞ 앞 고급 아파트 총기난사…50대 응급실 의사 범행 후 극단 선택

12일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 로건서클의 한 아파트 인근에서 발생한 총기난사 사건 현장을 경찰 등 관계자들이 조사하고 있다. AFP연합뉴스

미국 수도 워싱턴 DC 중심가의 고급 아파트에서 12일(현지시간) 총기난사 사건이 발생해 용의자를 포함해 2명이 숨지고 4명이 다쳤다.

사건 현장은 백악관에서 북쪽으로 약 1.6㎞(1마일) 떨어진 시내 로건서클 인근 주거용 건물이다. 용의자는 이 건물에 거주하는 50대 응급실 의사로, 건물 관리 문제로 관리업체와 장기간 법적 다툼을 벌여온 것으로 파악됐다.

◆ 피트니스센터서 시작해 7층 발코니 소총 난사까지

워싱턴 경찰국에 따르면 이날 오전 로건서클의 한 아파트 1층 피트니스센터에서 맷 램버트(55)가 운동 중이던 제임스 스튜어트(46)에게 권총을 발사했다. 총에 맞은 스튜어트는 현장에서 숨졌다.

램버트는 범행 직후 피트니스센터를 빠져나와 건물 최상층인 7층 자택으로 이동하면서도 주차장 입구 등지에서 총격을 이어갔다.

자택에 도착한 그는 발코니에서 소총을 무차별 발사했다. 이 총격으로 행인 등 4명이 다쳤으며, 이 중 1명은 생명이 위독한 중태인 것으로 전해졌다.

◆ 경찰과 1시간가량 대치 끝 사망…미등록 총기 3정 압수

램버트는 자택 내부에 바리케이드를 치고 인화물질에 불을 지른 채 출동한 경찰과 1시간쯤 대치했다. 경찰이 진입을 시도하는 과정에서 램버트는 스스로 총을 쏴 목숨을 끊었다.

경찰은 사건이 종료된 뒤 램버트의 집 내부를 수색해 미등록 총기 3정을 확보했다. 사건 발생 직후 경찰 병력이 건물 입구와 옥상 등에 대거 배치되고 주변 교통이 전면 통제되면서 일대는 극심한 혼잡을 빚었다.

◆ 외벽 공사 후 곰팡이·누수 갈등…2024년부터 소송 중

AP 통신과 CNN 방송 등 현지 언론에 따르면 용의자 램버트는 응급실 의사로 근무해 왔다. 그는 건물 외벽 공사 이후 발생한 곰팡이와 습기, 누수 문제로 자신의 7층 펜트하우스를 정상적으로 사용할 수 없게 됐다고 주장해 온 것으로 알려졌다.

실제로 램버트는 이 같은 하자를 이유로 2024년부터 아파트 관리업체를 상대로 손해배상 등 소송을 진행 중이었다.

첫 번째 희생자인 스튜어트는 해당 아파트의 건물 관리인으로 확인됐다. 현지 경찰은 평소 램버트가 품어온 건물 하자 불만과 관리업체와의 깊은 갈등이 이번 범행의 직접적인 동기가 됐을 가능성이 큰 것으로 보고 정확한 경위를 조사 중이다.

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