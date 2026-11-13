서동주, 비트코인 투자 3개월 만에 3배…"그걸로 집 사"

유튜브 채널 ‘서동주의 또.도.동’ 화면 캡처

변호사 겸 방송인 서동주가 신입 변호사 시절 월급 전액을 비트코인에 투자해 수익을 거두고, 이를 통해 집까지 마련한 경험을 공개했다.

서동주는 지난 12일 자신의 유튜브 채널 ‘서동주의 또.도.동’에 공개한 영상에서 글로벌 블록체인 행사 ‘코리아 블록체인 위크(KBW) 2026’에 모더레이터로 참여한 과정을 소개하며 과거 가상자산 투자 경험을 털어놨다.

영상에서 서동주는 미국 로펌에서 신입 변호사로 근무하던 시절 블록체인을 처음 접했다고 밝혔다. 당시 로펌에 블록체인 관련 부서가 생겼고, 선배 변호사들에게 관련 개념과 미래 전망에 대한 설명을 들으면서 가상자산에 관심을 갖게 됐다는 것.

그는 “제가 패기 넘치는 신입이어서 월급을 통으로 비트코인에 투자하고 그랬다”며 “3개월 만에 세 배가 됐다. 나중에 그걸 통해 집을 샀다”고 말했다.

비트코인뿐 아니라 이더리움과 다양한 알트코인에도 투자했다고 전했다. 서동주는 “가상자산, 비트코인, 이더리움은 안 사 본 게 없다”며 리플과 라이트코인, 밈코인 등 여러 종류의 가상자산을 경험했다고 설명했다.

이 같은 경험은 이후 새로운 기회로도 이어졌다. 서동주는 경제 유튜브 채널 삼프로TV 진행자 면접 당시 가상자산에 대한 질문을 받았고, 과거 직접 투자했던 경험을 이야기했다고 밝혔다. 처음부터 특정한 목적을 갖고 투자했던 것은 아니지만, 시간이 흐른 뒤 당시의 경험이 자신의 활동에 도움이 됐다는 설명이다.

실제로 서동주는 최근 열린 KBW 2026에서 스테이블코인을 주제로 해외 인사들과 약 30분간 영어 대담을 진행했다. 글로벌 블록체인 업계 관계자들과 함께하는 자리에서 모더레이터로 나선 그는 행사에 앞서 직접 질문을 준비하는 등 토론을 위해 공을 들였다고 전했다.

과거 신입 변호사 시절 우연히 접한 블록체인이 10년 가까운 시간이 흐른 뒤 글로벌 행사 진행이라는 새로운 경험으로 이어진 셈이다.

서동주는 “2017년으로부터 10년 후 이런 자리가 생긴 걸 보면 인생은 다 연결돼 있구나 하는 생각이 강력하게 든다”고 소회를 밝혔다.

한편 서동주는 코미디언 고(故) 서세원과 방송인 서정희의 딸이다. 미국 샌프란시스코대학교 로스쿨을 졸업하고 현지 로펌에서 변호사로 활동했으며, 이후 국내에서 방송인으로도 활약하고 있다.

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