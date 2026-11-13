與 문진석, 복지장관 면담···“상급종합병원 2곳 지정 요청”

병원 1곳이 중증진료 감당 어려워
충남 중증환자 매해 약 85만명 수도권行
빠져나가는 의료비 1조9000억원”
더불어민주당 문진석 의원은 12일 단국대병원과 순천향대 천안병원을 충남북부권 상급종합병원으로 지정해달라고 정은경 보건복지부 장관에게 요청했다.
문 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)에서 정 장관을 국회에서 면담하고 이러한 요청을 한 사실을 알리며 “아프면 서울로 가야 하는 충남이 아니라 치료부터 회복까지 천안에서 끝내는 충남을 만들겠다”고 밝혔다. 문 의원은 “충남의 상급종합병원은 단 1곳뿐이다. 그래서 중증 응급환자의 이송·전원이 늦어지는 일이 반복된다”며 “해마다 충남 중증환자 약 85만명(33%)이 수도권 등으로 진료를 받으러 나가고, 그렇게 빠져나가는 의료비가 1조9000억원에 이른다”고 했다.
문 의원은 “이번 6기 상급종합병원 지정에서는 대전·충남 권역이 2개로 나뉜다. 천안은 아산·예산·당진 등과 함께 충남북부권에 들어갈 예정”이라며 “현재 충남북부권 인구는 170만명인데 이 많은 도민의 중증진료를 병원 1곳이 감당하기는 현실적으로 어렵다”고 지적했다. 그러면서 “병상 수로 나누는 권역 할당에 묶이지 말고 자격을 갖춘 병원을 지정해야 한다. 단국대병원과 순천향대 천안병원은 그 자격이 충분하다”고 했다.
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