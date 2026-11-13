서울 아파트 거래신청 두달째 증가…강남3구 가격 하락폭 커져

지난달 서울 아파트 토지거래허가 신청 건수가 두 달 연속 증가한 것으로 나타났다.



강남3구(강남·서초·송파구)·용산구는 전월 대비 허가 신청한 아파트 가격이 하락했지만, 이른바 한강벨트 지역과 서울 외곽 지역은 상승세를 이어갔다.

부동산 중개업소 앞에 붙은 토지거래허가 상담 환영 홍보지. 연합뉴스

서울시는 10월 서울 아파트 토지거래허가(토허) 신규 신청이 3천947건으로 전월 3천649건보다 8.2% 증가했다고 13일 밝혔다.



토허 신청 건수는 8월 2천939건으로 저점을 찍은 뒤 9월에 이어 10월까지 두 달 연속 증가했다. 다만 10월 신청 건수는 올해 최대였던 4월 8천886건과 비교하면 44.4% 수준에 그쳤다.



전월 대비 거래 신청 증가율도 9월 24.2%에서 10월 8.2%로 낮아져 아파트 매매 거래 회복 흐름이 뚜렷하다고 보기에는 이르다고 서울시는 분석했다.



권역별로 보면 서울 전 권역에서 신청이 늘었다.



강남3구·용산구는 9월 530건에서 10월 639건으로 20.6% 증가해 상승폭이 가장 컸다.



같은 기간 한강벨트 7개구(광진·성동·마포·동작·양천·영등포·강동구)는 860건으로 9.7%, 서남권(강서·관악·구로·금천구)은 775건으로 9.5%, 강북권(종로·중·강북·노원·도봉·동대문·성북·중랑·서대문·은평구)은 1천673건으로 2.8% 각각 증가했다.



전체 신청에서 강남3구·용산이 차지하는 비중은 8월 11.9%에서 9월 14.5%, 10월 16.2%로 두 달 연속 높아졌다.



반면 신청이 가장 많은 강북권의 토허 신청 비중은 같은 기간 49.2→44.6→42.4%로 낮아졌다.



아파트 매매 거래 관심이 서울 외곽에서 강남권으로 일부 이동하는 흐름이 나타난 것으로 시는 분석했다.



가격 흐름은 다른 양상을 보였다.



10월 서울 전체 토허 신청 가격은 전월보다 0.50% 올랐지만, 전월의 상승률(1.51%)과 비교하면 상승폭이 둔화한 것으로 나타났다.



강남3구·용산구의 경우 전월보다 신청 가격이 0.92% 떨어져 9월(-0.41%)보다 하락폭이 커졌다.



반면 한강벨트 7개구는 1.04% 올라 9월 0.39%보다 상승폭이 확대됐다.



강북권과 서남권도 같은 기간 신청 가격이 각각 0.52%, 0.89% 상승했으나, 9월의 2.17%, 2.44%와 비교하면 오름폭이 크게 줄었다.



전용면적 59㎡ 아파트 평균 신청가격은 강북권이 8월 8억1천만원에서 10월 9억원, 서남권은 8억3천만원에서 9억1천만원으로 각각 상승했다.



세입자가 있는 주택을 매입할 때 적용되는 실거주 의무 유예 신청은 10월 195건으로 전체 신청의 4.9%였다. 전월 5.3%와 비교하면 비중이 소폭 낮아졌다.

<연합>

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