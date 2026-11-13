국산 초음속전투기 FA-50, 기술력 인정받아 유럽·아시아에 수출

국산 초음속 전투기 FA-50 '파이팅 이글'은 국산 고등훈련기 T-50을 기반으로 개발한 전투기다.



길이 13.14ｍ, 날개폭 9.45ｍ, 높이 4.94ｍ이며, 최대속도 마하 1.5(시속 1천837㎞)의 속도로 비행할 수 있고, 최대 체공시간 2시간이다.

국산 초음속 전투기 FA-50 '파이팅 이글'. 공군 제공

무장으로 AIM-9 공대공유도탄과 AGM-65G, JDAM, KGGB 등 공대지유도탄이 있다. 공대공과 공대지 임무를 수행할 수 있으며, 기동성이 뛰어나다는 평가를 받는다.



FA-50은 2000년대 초반 국산 초음속 훈련기 T-50 플랫폼에 전술 능력을 더한 공격기로 개발이 시작돼, 2013년 제8전투비행단 제103전투비행대대에 처음 도입됐다.



현재 공군은 원주와 수원기지 등에서 약 60대의 FA-50을 운용하고 있다.



FA-50은 현재 공군의 주력 전투기인 F-15K나 KF-16에 비해 무장능력이 떨어지고 항속거리도 짧지만, 고속 전술데이터링크(LINK-16)를 갖춰 실시간 전장 정보공유가 가능하며 레이더경보수신기(RWR)와 전자방해책투발장치(CMDS) 등이 탑재돼 생존능력이 뛰어난 것으로 평가된다.



아울러 야간시각영상체계(NVIS)가 장착돼 야간투시경(NVG)을 이용한 야간 공격임무도 가능하다.



FA-50은 2013년 첫 도입 이후 현재까지 17만7천 시간의 무사고 기록도 달성했다.



대한민국 공군에서 운용을 시작한 FA-50은 해외로 활동 무대를 넓혀왔다.



필리핀과 폴란드가 FA-50을 도입해 운용하고 있으며, 말레이시아도 올해부터 순차적으로 FA-50M을 도입하고 있다.



필리핀형 FA-50PH 24대를 비롯해 폴란드형 FA-50PL 48대, 말레이시아형 FA-50M 18대 등 FA-50 수출 물량은 총 90대에 달한다.



최근에는 말레이시아로 수출된 FA-50M 전투기가 현지에 인도된 영상이 공개돼 주목받기도 했다.



특히 필리핀 공군의 FA-50PH는 2017년 '마라위 전투'에 투입돼 실전에서 큰 성과를 올리기도 했다.



공군은 FA-50 전투기 최초 도입 부대인 제8전투비행단 제103전투비행대대 소속 FA-50 전투기의 공중전투기동 훈련 현장을 지난 11일 공개했다. 연합뉴스 기자도 탑승 기회를 얻어 후방석에 탑승했다.

<연합>

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