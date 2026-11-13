박희승, 유권자에 “미쳤나” 막말··· 논란되자 “정중히 사과”

판사 출신인 더불어민주당 박희승 의원이 12일 조희대 대법원장 탄핵 추진을 요구하는 유권자에게 “미쳤나”라고 막말했다가 논란이 되자 사과했다. 다만 조 대법원장 탄핵이 해법이 될 수 없다는 기존 입장은 고수했다.

박 의원은 이날 심야 페이스북에 “오늘 이른 아침 중앙당사 회의에 들어가는 길에 당사 앞 시민들께서 조 대법원장을 탄핵해야 한다고 했다”며 “그 말씀에 답을 드리는 과정에서 제 발언이 부적절했다. 이른 새벽부터 나와 목소리를 내신 시민들께 드려서는 안 될 말이었다. 정중히 사과드린다”고 적었다.

더불어민주당 박희승 의원. 뉴시스

다만 조 대법원장 탄핵 추진엔 부정적 견해를 드러냈다. 박 의원은 “저는 조 대법원장이 스스로 책임지고 물러나야 한다고 꾸준히 말해 왔고 지금도 같은 생각”이라며 “다만 실현 가능성이 낮은 탄핵은 해결책이 아니라고 생각해 왔다”고 했다. 그러고선 “방법에 대한 생각이 다를 뿐 사법부를 바로 세워야 한다는 뜻은 시민 여러분과 다르지 않다”고 강조했다.

박 의원은 이날 오전 서울 여의도 당사 앞에서 “민주당은 조희대 탄핵에 나서십시오”라고 소리친 시민에게 “미쳤나 진짜”라고 했다. 이어 “(법관 탄핵은) 후진국에서나 하는 일이다. 법관을 탄핵하는 건 있을 수 없는 일”이라고 한 뒤 당사 안으로 들어갔다. 이 장면은 해당 시민이 촬영한 영상에 고스란히 담겼고, 이후 온라인을 통해 급속히 확산했다.

조 대법원장에 대한 즉각 탄핵 추진을 민주당에 촉구하는 조국혁신당은 박 의원을 맹비난했다. 혁신당 임명희 대변인은 논평에서 “시민의 목소리를 귀담아듣기는커녕 미친 사람 취급하고, 대한민국을 후진국으로 만들어버린 박 의원이야말로 제정신인가”라며 “내란을 겪고도 그런 소리를 하는 것을 보니 어안이 벙벙하다”고 했다.

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