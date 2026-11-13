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최민희 “李, 尹 탄핵 반대” 발언 논란… 김민석, 감찰 지시

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장민주 기자 chapter@segye.com

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‘하이에나’ 논란 이어 “심각 인식”
靑 “사실무근 유감”… 崔 “내용 왜곡”

더불어민주당 김민석 대표는 12일 최고위원인 최민희(사진) 의원의 언행 논란과 관련해 당 윤리감찰단에 감찰 조사를 지시했다.

민주당 공보국은 이날 “김 대표는 최 최고위원의 일련의 언행과 관련한 여러 논란을 심각하게 인식하고 있다”며 사실관계와 경위, 당헌·당규 및 윤리규범 위반 여부를 확인하겠다고 밝혔다.

최 최고위원은 지난달 남양주 지역구 비공개 당원모임에서 이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대하고 하야를 추진하려 했다는 취지로 발언했다는 보도가 나오면서 논란에 휩싸였다. 당시 최 최고위원은 조희대 대법원장 탄핵 문제를 이야기하며 대통령의 판단을 당내 판단 기준으로 삼아서는 안 된다는 취지로 말한 것으로 전해졌다. 최 최고위원은 “비공개 당원모임 내용 일부가 왜곡돼 언론에 제보된 것 같다”며 발언 맥락을 무시한 보도라고 반박했다. 청와대는 강유정 수석대변인 명의로 “이 대통령이 윤 전 대통령 탄핵에 반대했다는 최 의원의 전언은 사실무근”이라며 “강한 유감을 표한다”고 밝혔다. 이에 최 최고위원은 “대통령께서는 내란 후 일관되게 윤석열 탄핵을 주장·관철시키셨다”고 해명했다. 앞서 최 최고위원은 민주당 의총을 취재하던 사진·영상 기자들을 촬영해 당원 단체대화방에 올리며 “하이에나 떼들”이라고 비난했다가 사과했다. 한국사진기자협회는 공개 사과와 재발 방지를 요구하고 16일 고발을 예고했다.


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